La primera dama pide a Uribe subirse al bus de la paz

La primera dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos, pasó por El Radar y aseguró que se vienen días bastante duros para el presidente Juan Manuel Santos por lo que seguirá al lado del mandatario apoyándolo en un momento tan importante para la historia del país.

“Mi papel será el que he jugado desde que estoy casada con Juan Manuel Santos, el de ser su aliada y compañera en las buenas y las malas, me la voy a jugar, esa fue la razón por la cual lo acompañamos en esta segunda contienda que no era fácil , cuatro años son más que suficientes y los otros cuatro años no han sido tan fáciles, y supongo que lo que falta no será tan fácil, pero mis hijos y yo no la jugamos porque somos convencidos que queremos un país en paz”, señaló la esposa del presidente.

La primera dama indicó que durante la negociación con las Farc han vivido momentos bastante complicados, sin embargo resaltó la insistencia de su esposo para poder sacar estos acuerdos adelante.

“El resultado que estamos viendo los colombianos y el mundo entero son los resultados que producen las ideas de un hombre consecuente, de un hombre que ha sido persistente, consecuente, que se ha mantenido con una firmeza y autoridad sobre el tema, y eso es lo que estamos viendo que se logró porque Juan Manuel se mantuvo, es un luchador por este país y creo que el resultado es contundente”, agregó.

“Muchos momentos difíciles, a nivel personal creo que hemos tenido momentos de tristeza, de dolor, momentos desafortunados de rabia, pero hoy sentimos que ha valido la pena, todo lo que se ha logrado construir alrededor de la paz posible para Colombia ha valido la pena a pesar de las dificultades que a nivel personal y familiar hemos tenido”, añadió.

Sobre su relación con Lina Moreno de Uribe, exprimera dama, aseguró que es muy buena y que desde su lado ha intentado lograr un acercamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y su esposo, sin embargo, señaló que las “causas políticas” no han permitido esa reconciliación.

“Lina y yo tenemos una magnífica relación, hemos hecho muchos intentos, por mi parte, para poder buscar un acercamiento entre Juan Manuel y el expresidente Uribe porque yo como colombiana y mamá lo que pretendo es diferente, a que nos dividan las causas políticas, que nos unan las condiciones que requiere un país para salir adelante”, dijo la primera dama.

“Buscamos que una causa tan noble como la paz no convoque y no divida, y nos está dividiendo por egos, vanidades, por odios, por mentiras, y sin embargo estamos todos listos a incluir a todas las personas que quieran montarse en este bus porque este bus debe convocar a todos los colombianos”, dijo María Clemencia Rodríguez de Santos.

La primera dama aprovechó para enviarle un mensaje al expresidente Uribe para que “se suba al bus de la paz” y le recordó que él también trabajó por ese objetivo durante los ocho años de su Gobierno.

“El expresidente Uribe estuvo aquí 8 años, Uribe sabe las dificultades que esto le genera a un país, el trabajo pro al paz de este país de la mano de mi marido, lo invitaría a montarse en este bus y estoy segura que Lina también tiene la esperanza de un país diferente, aprovecho para convocarlos a ellos y a los que quieran montarse al bis de la paz”, señaló.

Aquí lo que vamos a hacer es adoptar a todos los que dicen no a la paz, adoptarlos y decirles por qué sí a la paz, a eso me voy a dedicar.

Al referirse a su labor en el posconflicto, la primera dama ratificó su compromiso con la primera infancia y aseguró que desde su oficina continuará impulsando los programas para que las futuras generaciones comiencen su vida en paz.

“Seguiremos trabajando por la primera infancia, porque ahí es donde debemos sembrar la semilla del cambio y la esperanza y es desde la primera infancia, desde esas madres gestantes, en donde tenemos que empezar a generar la igualdad, así que seguiremos trabajando el hecho de que sea una política pública la primera infancia, eso no quiere decir que estemos tranquilos, seguiremos trabajando no solo estos dos años sino la vida entera, es lo más importante, es ahí donde debemos invertir”, concluyó.