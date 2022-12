La rama judicial sale de vacaciones, los delincuentes no: hermana de fiscal asesinado

La rama judicial colombiana no sale del dolor que ha generado el asesinato de Alcibiades Libreros, fiscal especializado en la lucha contra las bandas criminales en el país.

El fiscal Libreros fue atacado por sicarios cuando se movilizaba en un carro particular en el sur de la ciudad. El hombre ya había denunciado amenazas en su contra.

En BLU Radio hablamos con Carmenza Libreros, hermana del fiscal, quien aseguró que su familiar tenía por su vida.

“Este año (2019), me dijo en dos o tres oportunidades que habían dado la orden de matarlo desde una cárcel de Colombia”, indicó.

“Hay cosas que no quiso decir demás, no quería poner en riesgo a su familia y que por razones de su trabajo tampoco quiso expresar”, señaló.

La mujer asegura que días antes de su asesinato, le pidió que “se sintiera orgullosa de él” por su trabajo y el beneficio que este traía para Colombia.

“Me decía que me sintiera muy orgullosa porque él luchaba contra las bandas criminales. Ahora, me parece doloroso que los criminales se quieran tomar país”, añadió

En relación a su esquema de seguridad, Carmenza precisó que desde hacía un año el fiscal Libreros no contaba con protección.

“Él tenía un esquema de la Policía, pero se lo habían quitado argumentando que ya no tenía peligro. Además, fue en esa época en la que comenzaron a recortar esquemas de seguridad”, indicó.

“Lo único que tenía era un chaleco antibalas, era como una camisa de fuerza que le pesaba demasiado. Eso era todo”, puntualizó.

Carmenza indicó también que, como su hermano, hay decenas de fiscales especializados que no cuentan con ninguna clase de seguridad.

“Hay que preguntarle al fiscal Fabio Espitia porqué los fiscales especializados contra bandas criminales no tienen protección”, señaló.

“Mi hermano tenía investigaciones en Popayán, Buga, Pereira y Armenia. Su asesinato pudo provenir de algunos de esos grupos criminales”, precisó.

No obstante, Carmenza denunció que su hermano vivió varios momentos difíciles a la hora d

e su desplazamiento ya que le tocaba manejar en largos trayectos entre varios departamentos para cumplir con juicios y audiencias.

“Yo recuerdo, no hace mucho, que él venía de Pereira y me dijo entrando al Valle: ‘Carmencita, hábleme para no dormirme’. Yo fui quien luché para que no se cansara en el volante”, puntualizó.

Criticó además que las autoridades no brindaran la suficiente protección, mucho más en épocas en las que no se laboran.

“Los de la rama judicial se van de vacaciones, pero los delincuentes no. Ellos siguen, no se van y acechan a cada rato”, precisó la mujer.

Escuche la entrevista completa aquí:

