La razón por la que influencers viajan en aviones de la Policía: los sube MinInterior

Luego de que la Contraloría le pidiera explicaciones al ministerio de Defensa a la Policía y el Ministerio del Interior sobre el uso de un avión de la Policía para el transporte de influencers y simpatizantes del Gobierno a Barranquilla al acto de campaña del presidente Gustavo Petro por la consulta popular, fuentes de la institución le confirmaron a Blu Radio que todo se dio en medio de un “convenio interadministrativo”.

De acuerdo con la fuente, en este momento la Policía tiene un total de 11 convenios interadministrativos activos con distintos ministerios y otras entidades del Estado, convenios que se firman a principio de año y, por ende, estas entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, tienen derecho volar en los aviones de la Policía, teniendo en cuenta que ellos pagan por ese derecho.

Dichas entidades, como el Ministerio del Interior, son quienes eligen a las personas que suben a los aviones de la institución para abordar los vuelos; sin embargo, todos deben tener algún vínculo con el evento y motivo del viaje. Es decir, cada persona debería cumplir con un objetivo misional por el cual va a abordar y a asistir a los destinos y eventos tos a los cuales los llevan.

Por lo anterior, si en este caso el Ministerio del Interior tiene justificación del personal, incluyendo los ‘influencers’ que subió al vuelo, no es ilegal. La Policía, en este caso, es la encargada de controlar que estas personas no tengan antecedentes y no lleven armamento o drogas en el cielo.

De todos los 11 convenios interadministrativos que tiene la Policía, uno es con el Ministerio del Interior y en lo corrido del año se han llevado a cabo 14 vuelos bajo este modelo de convenio, con un total de 180 pasajeros han volado en ellos.

En la historia, desde que existe esta figura, se han firmado 140 convenios con distintas entidades, lo que significa que estas se ahorran recursos con los vuelos de la Policía, ya que, si lo hacen en vuelos comerciales, les saldría más costoso.