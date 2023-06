"La reforma pensional no dinamizará la economía colombiana": Ricardo Hausmann, economista venezolano

Ricardo Hausmann, economista venezolano y profesor de la Universidad de Harvard, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire sobre la economía colombiana y el impacto que podría tener en ella las reformas propuestas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro .

"Las reformas pensionales siempre son complicadas, afectan distintas generaciones y en el tiempo tienen costos distintos. De una forma u otra eso no dinamizará la economía colombiana", evaluó Hausmann, agregando, eso sí, que pese a todo "es un tema donde los colombianos se tendrán que poner de acuerdo".

Por otra parte, en referencia a la reforma laboral, señaló que tampoco la ve central: "Son temas pequeños. No son transformadores, entonces me preocupa que no veo áreas de reformas que realmente transformen el país en una dirección positiva", analizó Hausmann.

Igualmente, Hausmann, uno de los invitados internacionales del congreso de Asobancaria, donde ofreció una charla sobre crecimiento y transición económica pensada para Colombia, señaló que "la idea del decrecimiento puede tener cabida en países con ingresos percápita más altos que el de Colombia, que es de 6.000 dólares al año".

Publicidad

Finalmente, en cuanto a la transición hacia un ambiente descarbonizado, valoró que "se puede hacer de manera verde, aprovechando que el mundo se va a querer descarbonizar", pero afirmó que, para ello, "habrá que hacer muchas inversiones, algunas del sector privado, pero muchas requerirán inversión pública y es más fácil usando los ingresos que uno tiene" y para lo que, según dijo "Colombia depende mucho del ingreso petrolero".

Escuche el podcast la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: