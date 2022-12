La solución no es esconder lo que pasa: Tino a Santos tras ser víctima de robo

En entrevista con BLU Radio, el exfutbolista Faustino Asprilla entregó detalles del robo del que fue objeto en el norte de Bogotá, donde, el pasado lunes, dos hombres en bicicleta le robaron los espejos de su vehículo.



El exjugador reveló que se dio cuenta del hurto solo después de que llegara a su casa tras salir de la sede del canal ESPN, en el sector del Park Way.



“Allí hay cámaras, quedaron grabadas las imágenes. Se ve que los los ladrones paran, se llevan los retrovisores y siguen como si nada”, dijo.



‘El Tino’ se declaró sorprendido por la rapidez con la que los delincuentes, que se desplazaban en bicicleta, se robaron los espejos de su vehículo.



Finalmente, el exjugador manifestó que hay que buscar la manera de frenar ese tipo de cosas porque – agregó –“hoy fueron unos espejos, mañana puede ser peor”.



“Menos mal aquí son cosas materiales. Son unos espejos, que al final se pueden comprar, pero no creo que la solución sea esconderse para que los noticieros no muestren la verdad para no dañar la imagen del país”, dijo con respecto a la declaración del presidente Juan Manuel Santos, quien afirmó que publicar videos aumenta “la percepción de inseguridad”.



Al publicar las imágenes, Asprilla criticó duramente la falta de seguridad que se vive en las ciudades del país.



“Estas dos ratas me robaron ayer el retrovisor del carro y nadie responde. ¿Hasta cuándo esta inseguridad en las ciudades?, ¿para cuándo leyes duras en contra de estos hampones?”, señaló el exjugador del Parma de Italia.



