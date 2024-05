“El que se da autogolpes duros, no blandos, es Petro”: Claudia López

Aunque la exalcaldesa de Bogotá Claudia López se fue a estudiar a Boston y decidió alejarse de la polémica política del país, terminado su mandato en la ciudad, tuvo que salir a hablar de lo que hoy está pasando en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que calificó como una situación “insostenible”. Según dijo en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, es “una cosa tras otra” y, por eso, eligió apartarse de la militancia del partido Alianza Verde, que ya “no es el mismo de antes”.

“Trato de tener la mayor distancia, prudencia y respeto, pero esto es incomprensible e insostenible, el abuso y manoseo de la ilusión de cambio que ha hecho Gustavo Petro, es inadmisible. Copto al Verde, lo acabó y como bien dicen ellos, ‘tenemos el sartén por el mango’ y es lo único que les importa, tener el poder, los puestos, los contratos (…) Ese no es nuestro problema y nunca lo ha sido”, puntualizó.

Golpe blando del presidente Gustavo Petro

Sobre la respuesta del presidente Petro ante las acusaciones y escándalos recientes, como el de la UNGRD, López señaló que esos “golpes blandos” de los que habla el jefe de Estado no son contra su Gobierno, por el contrario, son hechos por el mismo y no son “blandos, son duros”. En ese sentido, pidió a no caer en esa “distracciones” y, mejor, centrarse en resolver los problemas del país.

“El que se da autogolpes duros, no blandos, todos los días es el presidente Petro. Lo que dice de la constituyente y lo del tal golpe blando, tengámoslo claro, es una distracción y lo va a seguir nombrando todos los días. Yo les ruego que no caigamos en eso, que no le dediquen un minuto de sus micrófonos a la autodistracción que se inventa el presidente; tiene dos palabras: golpe blando y constituyente para distraer la atención de su responsabilidad”, indicó Claudia López.

¿Qué pasa con el Partido Verde?

"El Partido Verde ya no es la ola verde. Es una minoría de política tradicional y petrista hoy inmersa en escándalos de corrupción; eso es inaceptable para quienes llegamos con la ola verde, con ilusión por el cambio, la educación, la lucha contra la corrupción y hemos honrado ese mandato ciudadano", aseveró.

