La temperatura ha aumentado unos 3 grados por encima de los promedios: Ideam

El funcionario reveló que en el departamento del Tolima y la región Caribe la temperatura ha aumentado entre tres y cuatro grados por encima de los promedios históricos “que llegan a alcanzar 37 grados y hasta más”. (Aquí: "Tendremos problemas de desabastecimiento por El Niño hasta junio": MinVivienda ).



Explicó la diferencia entre sensación térmica y temperatura asegurando que son dos “cosas diferentes “pues la sensación térmica siempre es unos dos grados por encima de la temperatura, por eso la gente, digamos si está a 24 grados, siente como su fuera mucho más”.



Afirmó que pese a las altas temperaturas que se han registrado en Bogotá, aún no se ha superado la máxima que se ha presentado en la historia que fue en 1995 y fue de 24.9 grados, “hasta el momento en esta época la más alta ha sido de 23.4”.



Agregó que en otras zonas del país sí se han registrado “temperaturas históricas” como en Puerto Salgar en donde se llegó a un máximo de 45 grados centígrados.



Dijo que el aumento de la temperatura en el país es una consecuencia directa del Fenómeno de El Niño que irá, “la fase fuerte, hasta marzo, y ahí con los efectos hasta junio”.



Franco aseveró que se podrían presentar algunas lluvias en febrero “pero no por eso hay que bajar la guardia porque serán muy pocas y no fuertes por lo que es importante aprovecharlas y darles un buen uso”.