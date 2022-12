Laboratorio con patente de medicamento contra cáncer se niega a bajar su precio

La idea del Ministerio de Salud es que Novartis baje el precio del medicamento, que hoy cuesta 700 pesos el miligramo, a un valor de 140 pesos por miligramo.



Novartis dice que mantendrá el precio, pues es el dueño de la patente. Entre tanto, el Ministerio advierte que podría declarar de interés público el medicamento para que podrían producirlo los laboratorios genéricos.



El director de Ipharma, Francisco Rossi, integrante de un comité que pide al Ministerio de Salud que declare este medicamento de interés público para reducir sus precios, dijo que una licencia obligatoria no corresponde a un irrespeto a la propiedad intelectual, como algunos lo están argumentando.



“Las patentes de medicamentos han sido objeto de una discusión muy completa y pretender que las patentes son el único mecanismo de promover la innovación es un asunto que ha llevado a decisiones trascendentales”, manifestó.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos (Afidro), Gustavo Morales, dijo que la recomendación del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, la reciben “muy negativamente”.



“La industria farmacéutica de investigación y desarrollo ve con preocupación esta recomendación. Una licencia obligatoria rompe una patente y está contemplado en las normas internacionales pero lo ideal es que no se use o se use con total justificación y en este caso creemos que no hay justificación”, enfatizó.



Incluso, advirtió que el medicamento ya está sometido al control de precios que puso en marcha el Gobierno, pese a su costo.



“Este producto en particular está desde hace varios años sometido al control de precios del Gobierno”, dijo Morales.