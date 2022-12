Lamentable que Timochenko niegue reclutamiento, violaciones y narcotráfico: Duque

Desde Casa de Nariño lamentó que Rodrigo Londoño, Timochenko, máximo líder de las Farc, negara en su versión ante la JEP el reclutamiento, indicando que no era aceptado que llegaran menores de 15 años a la extinta guerrilla.

“Es lamentable que en las últimas horas hayamos visto el testimonio de quien fuera el comandante militar de las Farc y que dijera de manera descarada ante el país que las Farc nunca reclutaron menores, que no cometieron violaciones, que nunca narcotraficó. Me parece grave, porque es que la verdad ha sido ostensible. El país no necesita que se hagan procesos profundos de investigación para ver si esas tres conductas criminales se cometieron porque ocurrieron ante los ojos de toda la nación”, dijo.

Publicidad

Lea también: La carta de ‘Jorge 40’ en la que reitera su compromiso con la verdad

El presidente dijo que el país ha visto impunidad en los últimos 30 años en ese camino en busca de la paz y que tristemente esa constante renovación de la impunidad, la falta de penas ejemplarizantes hace que otros abracen causas violentas intentando llegar a lo mismo. Aseguró que, aunque los cabecillas de la exguerilla nieguen estos delitos, fueron visibles por décadas ante todo el país.

“Todos vimos a los niños instrumentalizados como máquinas de guerra en el territorio nacional y basta con escuchar los testimonios de las mujeres de Rosa Blanca para darse cuenta que sí había violaciones y que era sistemático; así como todo el mundo vio la sistematicidad en el reclutamiento de menores a lo largo de muchos años y así también como el pueblo colombiano pudo apreciar por décadas esos vínculos y ese contubernio con los carteles y también con el propio ejercicio del narcotráfico”, señaló el presidente.

Publicidad

Aseguró que, si se quiere construir la paz, tiene que ser sin impunidad, con legalidad y con la verdad incontrovertible. Indicó el presidente que las penas ejemplarizantes son necesarias en estos procesos de búsqueda de paz.

Por otro lado, el presidente Duque se refirió al regreso al país de exjefes paramilitares como ´Jorge 40´ y Salvatore Mancuso, indicó que no pueden pretender ingresar a la JEP para obtener libertad y otros beneficios y que deben pagar sus cuentas pendientes ante la justicia.

Publicidad

“Los comandantes de las mal llamadas autodefensas que fueron extraditados, tienen que regresar a Colombia a cumplir las penas que tienen pendientes. Yo celebro que no les han abierto la compuerta de entrar a la justicia transicional, porque pretenden regresar a Colombia, tocar las puertas de la justicia transicional para decir que supuestamente van a dar toda la verdad, pero realmente lo que buscan es no tener cárcel y además gozar del beneficio de no extradición para muchos también recuperar actividades criminales”, afirmó.