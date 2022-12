"Las alertas tempranas no se discuten, se acatan": defensor del Pueblo al Gobierno

En medio de la instalación de la Comisión para la implementación y seguimiento de medidas de protección a 15 pueblos indígenas de Putumayo, el defensor Carlos Alfonso Negret aseguró que

aunque el Estado ha venido trabajando frente a la seguridad aún falta mucho por hacer.

Vea también:

Negret explicó que las sentencias en materia de derechos humanos deben cumplirse y agregó que hay preocupación por la conformación de nuevos grupos armados y, sobre todo, que se ha desestimado el sistema de alertas tempranas.

Publicidad

"Yo quiero reiterar que las alertas tempranas no son para discutirlas, son para acatarlas. No les gustan las alertas tempranas, yo se lo quiero repetir al presidente de la República que en este mismo edificio antes de ser presidente, le dije: señor presidente, las alertas tempranas no le gustan ni al Gobierno que se está yendo ni al que viene. Y efectivamente no les gustan", declaró el funcionario.

Según Negret, el trabajo de la Defensoría es "decir la verdad y confrontar las fuentes". Por esa razón, aseguró, se continuará con la labor de identificación y alerta de las zonas con mayores problemas de seguridad en el país.

Negret añadió que en el departamento del Putumayo entre el 2017 y 2018 se emitieron 4 alertas tempranas e insistió en que la situación a nivel nacional es preocupante para las comunidades indígenas, campesinas y afros.