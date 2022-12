Las confesiones de Juan Manuel Santos

El presidente Juan Manuel Santos , quien visitó este lunes los estudios de Blu Radio en Bogotá, respondió las preguntas más inusuales sobre su vida personal, familiar y las visiones que tendría en caso de tener que experimentar situaciones límite. Aquí algunas de sus respuestas.

Entre objetos, plantas y animales, el candidato presidente eligió como favoritos la Orquídea porque, según él, hay una flor bautizada con el nombre de Juan Manuel Santos, registrada en el Jardín Botánico de Londres y explicó que sólo tres personajes han tenido ese honor: “Mijaíl Gorbachov, Margaret Tatcher y este servidor”.

También dijo que su pájaro favorito “es el carpintero” y su pintor, “Francisco de Goya”.

El candidato mostró rasgos de su personalidad y destacó que su mayor virtud es la “templanza” y su mayor defecto “pensar mucho”. Aceptó que es “tímido”, que le teme a “que sigamos en guerra” y fue tajante al afirmar que el odio no le produce ni ternura, ni simpatía, sino “lastima”.

En temas familiares, expresó que “por principio, no pagaría una extorsión” y reveló que no le compra anticonceptivos a sus tres hijos: Martín, Esteban y María Antonia, pero “les compraría”.

Dijo que el mejor regalo que le ha dado a alguien es el “amor” y en temas de suerte y azar confesó que no acude a brujos, pero le gusta leerlos: “me gusta el tarot, por diversión”.

Según el mandatario, la candidatura y el papel como presidente le ha impedido emborracharse y recordó que durante su niñez intentó a hacer copia porque “un amigo me sopló la respuesta” y también contó “me di en la jeta varias veces”.

En desarrollo de la libre personalidad expresó que no se ha sentido atraído por algún amigo y que si alguno de sus hijos decide ser homosexual “lo acepto, sobre eso no tengo prejuicios”. Y, si en algún caso de violación una mujer quiere abortar “la apoyaría en que aborte”.

Fue muy claro al decir: “no quiero parecerme a Álvaro Uribe Vélez, eso tengo que decirlo con toda claridad”.

También se refirió a la fotografía que aparece en bóxer y expresó “me dijeron que lo hiciera, me equivoque”.

Finalmente, frente a la famosa frase de “el tal paro agrario, no existe” confesó: “me citaron fuera de contexto, eso me costó sangre, no debí ser tan ingenuo. Pero aprendí la lección. Muchos errores, pero ninguno con repercusiones dramáticas”.