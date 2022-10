Las conversaciones de 'El Chapo' con Kate Del Castillo que dieron con su captura

El primer contacto que se tuvo vía mensajes de texto fue el 25 de septiembre del 2015 según se registra en el historial de conversaciones donde Del Castillo saluda al ‘Chapo’ y este le responde afectuosamente expresando su agrado y deseo de conocerla pronto, según lo dio a conocer el diario Milenio.

“Papa: Olvidado: Hola amiga, qué gusto saludarte aunque sea por este medio. ¿Cómo has estado?”

En uno de los mensajes enviados por Guzmán se evidencia el anhelo por conocer a la actriz y establecer una amistad.

“Va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo”, indicó Joaquín ‘El Chapo’.

Al acordar el encuentro entre los dos personajes, el narcotraficante mexicano le asegura a Castillo que cuidará de ella y que tendrá todo listo para cuando llegue y sea algo “hermoso”

“Te cuento que no soy tomador pero como va a ser tu presencia algo hermoso, ya que tengo muchas ganas de conocerte y llegar a ser muy buenos amigos. Eres lo mejor de este mundo. Seremos muy buenos amigos. Tú ponte de acuerdo cuándo puedes regresar. Ojalá que sea pronto, vale más esperarnos a que todo lo prepare con una semana. Yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe que estarás a gusto. Te cuidare más que a mis ojos.”, dijo Guzmán.

A lo que ella responde desde el móvil de Andrés Granados, el abogado: “Me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, ¡gracias! ¡Y tengo libre el siguiente fin de semana!

Gracias a la comunicación sostenida entre Del Castillo y Guzmán, las autoridades mexicanas logran identificar la ubicación de este último, quien confirmó que se encontraba en Sinaloa.

“Yo estoy en Sinaloa, no te va a alcanzar el tiempo apenas que tuvieras vuelo a Mazatlán porque aquí nada más en las mañanas se puede llegar a mi rancho ya que está lloviendo todos los días. Qué mala onda. Has un campito luego y te vienes a Mazatlán. Te vas al hotel y a las 7 de la mañana pasan por ti y te esperaré a desayunar, y te regresas hasta el otro día a Mazatlán. Necesitas tres días para convivir 24 horas para que alcance el tiempo, amiga.”, escribió ‘El Chapo’

Cabe señalar que los chat por parte de la actriz mexicana fueron enviados desde el celular del abogado Andrés Granados y que por seguridad de identificación, fueron utilizados los seudónimos de Motes Olvidado, Papá, M, Guapa, Lic Óscar, 1 y Ermoza.

Conozca la publicación completa de Milenio.com aquí.

Foto: AFP*