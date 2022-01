Las historias de tres transportadores que batallan para que la Fiscalía les devuelva sus camiones

Durante el paro nacional del 28 de abril del 2021, el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que aplicaría extinción del dominio a todos los vehículos que bloquearan vías. Sin embargo, BLU Radio conoció varias historias de dueños de camiones que no estaban bloqueando vías, sino que, supuestamente, quedaron atrapados en medio de bloqueos y, aun así, les iniciaron procesos de extinción de dominio a sus vehículos.

En uno de los casos, la dueña del camión logró que un juez le diera la razón y le ordenó a la Fiscalía devolver el vehículo, pero han pasado dos meses y aún no lo ha hecho. Los otros dos camioneros siguen a la espera de que se surta el reparto del proceso para poder dar la batalla jurídica, con las pruebas que dicen tener a su favor, que mostrarían que, supuestamente, nunca bloquearon vías ni hicieron parte de manifestaciones.

María Isabel Velásquez

Su historia inicia el 3 de mayo cuando su esposo, Diego Uribe, transitaba en su camión por el intercambiador de Versalles, en la salida de Calarcá hacia Bogotá. Dice María Isabel Velásquez que, en ese punto, su esposo se encontró con “una marcha pacífica de transportadores de carga” que, aunque protestaban pacíficamente, no bloquearon las vías. Sin embargo, cuenta, la minga indígena llegó al sector, cerró la vía obligándolos a parquearse y, al parecer, quedaron atrapados ahí durante días. María Isabel Velásquez reitera que su esposo parqueó el vehículo en una bahía y nunca obstruyó la vía.

“Bloquearon la vía sin tener salida alguna. Mi esposo me llama, me cuenta lo sucedido, me preocupé y le pregunté donde había quedado parqueado, me dijo que había quedado parqueado en una bahía. Estuvo ahí 14 días, más o menos hasta el 17 de mayo. Ahí logran salir muchos vehículos, fue un punto de concentración tranquilo, donde no hubo desmanes. Cuando logra salir del bloqueo llega a la casa y decidimos dejar el camión guardado y esperar que la situación mejorara para empezar labores. Luego, el 7 de julio envía el camión con un conductor y luego el conductor nos llama, nos dice que en un retén en el sector de Cisneros lo pararon y lo notificaron de que el vehículo quedaba detenido. Me informan que el vehículo tiene la solicitud de incautación por parte de la Fiscalía y ahí empieza un calvario para nosotros y también para otros muchos compañeros del transporte de carga. (…) Fue con la ayuda de Dios y yo sola que me hice mi propia defensa. Nosotros éramos víctimas y sabíamos que no habíamos cometido ningún delito; que somos personas luchadoras y trabajadoras de toda la vida en el transporte de carga; que nuestros bienes han sido obtenidos de manera lícita; que nunca obstruimos las vías; que no prestamos el camión para cometer algo ilícito”, enfatizó Velásquez.

El juzgado tercero de Extinción de Dominio de Bogotá le dio la razón a María Isabel Velásquez y, el pasado 30 de noviembre, le ordenó a la Fiscalía que le devolviera el camión porque, dijo, en otras palabras, le hacía falta investigación. Sin embargo, dos meses después, el vehículo sigue detenido sin razón alguna.

Dijo, en su decisión, que para extinguir el dominio de vehículos que se usen para bloquear vías durante manifestaciones no solo debe presentar imágenes, fotos o testimonios para probar que el vehículo obstruyó vías, sino que debe probar otras cosas, por ejemplo, que hay alguna amenaza de paro o de disturbios en el país; que el conductor del vehículo tiene algún vínculo con los organizadores de marchas o grupos afines, o que continúan los bloqueos y las protestas en el país. Solo así, dice el juzgado, se demostraría que es necesario sacarlo de circulación. Además, añade el juzgado que la Fiscalía no demostró que sobre las vías nacionales haya alguna amenaza de paro o disturbios por lo que no es “inminente” que el vehículo salga de circulación.

“Logramos demostrar ante un juez el mal procedimiento de la investigación judicial en el estudio de campo. La Fiscalía entregó fotos de bajísima definición, pruebas que no fueron claras, cogieron al azar muchos de nosotros los transportadores, terminando de esta forma con un bien en extinción, a una cantidad de camioneros que lo único que hemos hecho es servir a un país. Envié pruebas, como fotos y videos, donde el camión siempre estuvo parqueado en la bahía. Tenemos deudas, obligaciones y una familia que tiene el derecho al trabajo; no era la manera de hacer una extinción, pues la juez terminó decretando la ilegalidad de las medidas cautelares de embargo y secuestro y ordenó que me devolvieran el vehículo. El fiscal general nos condenó a nosotros los transportadores de carga en un delito donde ellos debían hacer una investigación y luego determinar si se podía aplicar la extinción de dominio. La decisión de la juez fue el 30 de noviembre y estas son las horas que aún no me han devuelto el vehículo. Cada vez la situación económica se torna más difícil”, manifestó María Isabel Velásquez para BLU Radio.

Carlos Mario González Giraldo

La historia del camión de Carlos Mario González tiene varios puntos en común: pasó en el intercambiador Versalles, quedó atrapado, luego le incautaron el vehículo y, hoy, siete meses después, no le han resuelto el caso. González dice que iba a mandar a lavar su camión a Calarcá, quedó atrapado entre el desfile de camiones que estaban en la manifestación y, luego, le tocó parquear su vehículo en la misma bahía porque la minga les cerró la vía. Pudo salir del lugar 5 días después y dos meses después, en un retén, le incautaron el vehículo con fines de extinción del dominio. Dice él que no hizo parte de la manifestación y que menos bloqueó vías. Siete meses después su proceso aún está a la espera de reparto para que un juez defina el futuro del vehículo y él ha tenido que manejar otro vehículo, que no es de su propiedad, para suplir sus necesidades y las de su familia.

“Ese día el vehículo llegó de viaje y nosotros tenemos la costumbre de mandar a lavar el carro a Calarcá. Ese día había un desfile de camiones y subiendo la María, un sector entre Armenia y Calarcá, quedamos atrapados en medio de un desfile de camiones que siguió hasta Versalles, en el intercambiador que sube a la línea. No se pudo seguir, el carro quedó atrapado durante 5 días, soy el propietario no el conductor. A los 5 días puedo seguir, porque antes la minga indígena no nos dejó mover el carro. De allá nos vamos a trabajar nuevamente cuando el 7 de julio del 2021, el vehículo es incautado en Pereira por la Policía de carreteras. Le preguntamos al señor cuál era el motivo y dice que no sabe, que simplemente lo mandaron por ese carro. El vehículo iba cargado, lo descargamos en Pereira y se lo llevaron desde esa fecha hasta la fecha de hoy a los patios y el caso no avanza, nadie da respuesta del caso. Me gustaría saber cuál es la situación porque vivo de eso, incluso, lo debo. Ahora estoy trabajando en el carro de otra persona porque ese es mi sustento. Cabe resaltar que el vehículo nunca estuvo obstruyendo las vías, tengo fotos y videos de esa fecha donde se muestra que mi vehículo sí está parado, pero cerrado de todos mis otros compañeros y por la Minga, pero mi vehículo nunca estuvo obstruyendo la vía”, explicó Carlos Mario González en BLU Radio.

Edward Gemay Ospina Moreno

La historia casi que se repite en el caso de Edward Gemay Ospina. Según su relato, su camión, que era manejado por otra persona, empezó un recorrido desde Cúcuta hacia Calarcá, fue parado en varios puntos y después de tres días llegó hasta Calarcá con tan mala suerte de que quedó atrapado porque la Minga Indígena ya había cerrado la vía. Dice Edwar Gemay que, dos días después de que le tuvieran parado el vehículo en ese sector del intercambiador Versalles, lo dejaron salir. Luego, en julio del año pasado, vio que a sus compañeros les incautaron el vehículo así que decidió guardarlo y no volverlo a mover. Sin embargo, este mes tuvo que mandarlo al taller y en el recorrido lo pararon y le incautaron el vehículo con fines de extinción del dominio por las mismas razones que en las historias anteriores. Dice que tiene las pruebas de que su vehículo estuvo en tránsito, que paró en esa vía no por elección si no por obligación y que, aun así, no obstruyó la vía.

“El día 28 de abril, cuando empezó el paro de transportadores, yo cargué mi camión para Cúcuta, yo no lo manejo, soy el dueño, el carro se fue y entregó el día 2 de mayo y el 3 de mayo empezó la dificultad con las vías y tomé la decisión de hacerlo regresar vacío desde allá para Armenia o Calarcá, donde vive el conductor. Le dije ese día que se viniera, pero por el mismo estado como se encontraban las cosas en Cúcuta él no pudo salir sino hasta las 10 p. m. que se vino de allá y en diferentes partes lo detuvieron, no lo dejaban pasar, salió de allí, empezó a publicar unas fotos en Facebook. Salió de allá el lunes por la noche y logró llegar a Calarcá el jueves por la tarde. Yo estuve en Versalles, no haciendo manifestación, sino como apoyo con comida, con café, acto de presencia, pero ahí no hubo ninguna situación de alteración de orden público. Mi camión llegó allí y como yo ayudaba con la comida y todo eso, hablando con las personas, les pedí el favor de que me los dejaran pasar. El camión estuvo cuadrado debajo del deprimido de Versalles durante dos días y el sábado en la tarde me lo dejaron sacar de ahí con el compromiso de que lo cuadrara en una bahía de estacionamiento, el camión nunca estuvo obstaculizando la vía, ahí estuvo sábado en la tarde, domingo y ya me dejaron sacarlo y me llevé el camión. Yo asumo que, en ese momento, el policía que hace el informe, tomo fotos a partir de ese momento, y fue ahí donde determinó que el camión estuvo desde que se inició la marcha en armenia y posterior bloqueo en Versalles, cosa que no es cierta porque el carro nunca estuvo acá en el tiempo que él dice que sucedió esto. Desde el año pasado enviando estoy información a la Fiscalía anexando pruebas, pero hasta ahora lo que dicen que el caso se encuentra en reparto y es la hora que no puedo sacar el vehículo. Ellos dicen que el caso está en reparto y que aún no ha sido asignado a ningún juez”, dijo a BLU Radio.

Carlos Mario González y Edward Gemay Ospina aportaron fotos y videos a BLU Radio que uestran donde parquearon sus vehículos para no obstaculizar la vía que va de Calarcá a Bogotá. Fotos y videos que también enviaron a la Fiscalía y que están listos para aportarlas ante el juez de extinción del dominio al que le sea delegado el caso.

Camiones incautados por la Fiscalía Foto: suministrada

