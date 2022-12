Las horas del crimen de Yuliana Samboní que son un enigma

El director de Medicina Legal, Carlos Valdés, afirmó que la muerte la niña se produjo por asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento.



Publicidad



Pero, ¿qué pasó antes y después de la muerte de la pequeña?



Valdés aseguró que el cuerpo de Yuliana llegó a Medicina Legal 15 horas después de su muerte.



“Nadie podía creer lo que había pasado, era un hecho doloroso y cruel”, recuerda.



La misma noche de la tragedia, la Policía capturó a Rafael Uribe Noguera y se empizó a descubrir cómo fue que sucedieron los hechos.



Según las autoridades, la niña habría muerto en el lapso comprendido entre su rapto y las seis horas siguientes.



Asimismo, se evidenció que Uribe Noguera había visitado en varias oportunidades el barrio Bosque Calderón en la localidad de Chapinero, donde vivía Yuliana en con su familia en una humilde vivienda.



Luego del rapto, en el popular barrio del oriente de la ciudad, Uribe Noguera la habría llevado en una camioneta Nissan hasta su apartamento ubicado en la calle 64 con carrera primera que era de su propiedad.



Posteriormente la traslada a otro apartamento en la calle 66, que era de su propiedad, y el cual se encontraba desocupado y en arriendo. En esa vivienda es donde Uribe abusa y asfixia de Yuliana.



Desde antes del mediodía del 4 de diciembre, la Policía ya buscaba la camioneta Nissan porque el padre de la niña llamó a denunciar que ella podría estar secuestrada.



Lo que pasó después de la muerte de Yuliana



En el apartamento de la calle 66, las autoridades descubren que allí está el zapato de la niña, un tarro de aceite vegetal y colillas de cigarrillo.



Según Francisco Noguera, hermano del confeso asesino, aseguró que luego de los hechos tomó un taxi junto con Rafael hacia la Clínica Monserrat y durante el camino le confesó que él había asesinado a Yuliana.



En ese momento las autoridades encuentran el cuerpo de la niña cubierto de aceite y escondido en el cuarto de máquinas del jacuzzi del apartamento donde ocurrieron los hechos.



Según la vicefiscal general, María Paulina Riveros, hay un lapso de tres horas en las que no se sabe qué fue lo que sucedió.



“Hay un lapso en el que no se sabe qué pasó, estamos hablando de unas tres horas en las que justamente por ausencia de la autoridad no se sabe que pasó, ese tiempo está comprendido entre las 3:30 p.m. y 6:30 p.m. – 7:00 p.m.”, aseguró Riveros.