Las molestias de familiares de cadetes asesinados por ELN con la Policía

Este 17 de marzo se cumplen 2 meses desde que el ELN perpetró el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá, que dejó 22 muertos, entre ellos una ecuatoriana.



Durante estos dos meses, los familiares de las víctimas han pedido información sobre la investigación, los procesos de los capturados acusados de ser autores intelectuales y materiales y han cuestionado la seguridad de la Policía.



“Con esos cuestionamientos llegamos el pasado 5 de marzo a una reunión con el director de la Policía, en Bogotá. Fuimos todas las familias. Allá nos sorprendimos cuando el general Oscar Atehortúa dijo que a los cadetes cuando entran a la Institución se les dice que es un enfoque comunitario y que deben ser de puertas abiertas, por lo que no se ponen garitas en la Escuela. Eso lo entendimos como una justificación a las fallas de seguridad porque el general nunca reconoció que hubo errores”, dice Jonathan Manulanda, hermano del cadete paisa Juan Esteban Marulanda, una de las víctimas.







Una vez terminó esa reunión, las familias aseguran que salieron molestas con la Policía y crearon un grupo de Whatsapp y otro de Facebook para apoyarse unas a otros y para compartir información sobre el caso.



En esa red de comunicación, los sorprendió un mensaje de la familia de la cadete ecuatoriana Erika Chicó.



“Nos enteramos que la Policía Colombiana le dio una medalla que se llama “Medalla del Honor”, es una de las distinciones más grandes e importantes que tienen los policías y militares en Colombia. Particularmente, a ella se la ofrecen, pero al resto, a los 21 cadetes no. A ella incluso, el Ecuador ya le dieron un ascenso póstumo y a los colombianos no. Con eso vimos que estamos en condiciones distintas, ante la misma situación”, denuncia Jonathan quien, aunque habla en nombre de su familia, asegura que es el sentimiento generalizado entre todas allegados de las víctimas del atentado del ELN.

Publicidad

Le puede interesar: ¿Cartel de Sinaloa financió el atentado a la Escuela General Santander?





Las familias de los cadetes, que por los días del atentado fueron calificados de héroes, ahora están molestos con la Policía. “Resulta que el señor director dice que a nuestros familiares no se les puede generar un ascenso póstumo, que solo uno honorífico, que no es lo mismo, porque ese para actos legales no tiene ninguna validez”, agrega Jonathan.



Los seres queridos de los cadetes aún reciben atención psicológica para superar lo ocurrido. “Estamos pensando en demandar a la Policía y al Estado porque además creemos que este atentado tiene que pasar a ser de lesa humanidad”.



La respuesta de la Policía



Blu Radio buscó al director general de la Policía, general Óscar Atehortúa y a su equipo de trabajo. La institución reconoció que la cadete ecuatoriana ya fue condecorada con la “Medalla del Honor” durante un evento en Ecuador, pero aseguraron que entre mayo y junio planean entregar el mismo reconocimiento a los cadetes colombianos.



Además, la Policía le dijo que están en proceso para construir en la misma Escuela General Santander un monumento en honor a las víctimas del atentado.

Publicidad