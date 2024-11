Las mujeres no están en venta; voy a dificultar ese turismo: presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro clausuró este viernes la sesión 122 del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se llevó a cabo con delegaciones de 35 países durante dos días en Cartagena .

El mandatario destacó el papel que el turismo juega hoy en la economía del país, asegurando que este año podría alcanzar los 10 mil millones de dólares en divisas y que incluso puede superar sectores históricamente importantes dentro de la economía colombiana, como el carbón. Sin embargo, el presidente Petro envió un fuerte mensaje a los “depredadores sexuales” que llegan en busca del mal llamado turismo sexual.

“Aquí no estamos ofreciendo a las mujeres para nada, y yo me voy a encargar de dificultar ese tipo de turismo (…) Aquí, nación, espacio estatal, político, que crea que esta es una tierra para venir a ultrajar la dignidad de la mujer o de los niños, va a tener dificultades para entrar. Nuestras mujeres no están en venta ni nuestros niños. Aquí se recibe con hospitalidad y, si aparece el amor, nadie lo prohíbe, pero es el amor libre, no condicionado”, sostuvo.

A su vez, el presidente señaló que la Policía tiene la orden de “perseguir a fondo” cualquier tipo de turismo depredador.

Publicidad

En medio de su discurso, el mandatario también aseguró que el país y las entidades encargadas de su promoción deben ser más audaces en llegar a otros mercados turísticos como Europa, Asia y África, y se volvió a referir a la polémica en torno a la canción '+57'.

“Mirar y evaluar hasta qué punto hemos sido eficaces para que Colombia, el país de la belleza, sea muy conocido, no por las series de Netflix que algunos colombianos exportan y que deben quedar en nuestro pasado: el pasado de la violencia, el pasado de la narcocultura que ve en la mujer un objeto. Ese tipo de turismo no lo voy a aceptar yo; pierden el tiempo cantando pendejadas alrededor de ese tema. Nuestro eje debe ser lo digital, la inteligencia, la belleza natural, la belleza cultural del pueblo colombiano”, dijo.

Publicidad

Desde Cartagena, el presidente anunció además que en el Caribe se construirá el mega data center más grande de América Latina, en asocio con un país árabe, lo que a su vez estimularía la llegada de turismo digital.

“La ministra de Ciencia y Tecnología está al frente de esa actividad. Ahora tenemos una reunión para lo mismo. Entonces el Caribe no solo atraerá turismo de mar, turismo cultural o contemplativo, sino también la posibilidad de una construcción alrededor de la producción de inteligencia artificial. Ya no del turista, sino de la gente que quiera trabajar en el mundo aquí, al mismo tiempo viendo matemáticas y belleza”, detalló.