Miguel Uribe sobre caos en Autopista Norte: “Gustavo Petro es ignorante y mentiroso”

Miguel Uribe, senador y precandidato presidencial, hizo un duro cuestionamiento al presidente Gustavo Petro tras referirse al caótico episodio que vivió la capital en la noche de este miércoles. 6 de noviembre, cuando la Autopista Norte se inundó por completo .

El presidente Petro trinó: “Tumbaron el POT de la Bogotá Humana en el 2014 que proponía ordenar la ciudad alrededor del agua. Establecía los sistemas de alcantarillado para guardar agua lluvia, el uso de las aguas lluvias en las casas, la liberación de los espacios del agua limpiando humedales… la elevación de la Autonorte para establecer la reserva forestal Thomas Van Der Hammen”, y cerró el trino concluyendo: “Creyeron que era populismo, que no había crisis climática".

Caos en la Autopista Norte de Bogotá por graves inundaciones Foto: redes

Por su parte, el senador Miguel Uribe respondió al presidente afirmando que la gran mayoría de los problemas que tiene la capital hacen parte de la administración de Gustavo Petro, que en palabras del senador Uribe, el hoy presidente no dio vía libre para hacer la construcción elevada de la Autopista Norte, mencionando que es simple, ignorante y mentiroso. También menionó otros temas relacionados con Bogotá, como el abastecimiento.

El precandidato presidencial afirmó que en la administración de la Bogotá Humana a se negó la construcción de Chingaza II, con el cual, según él, la ciudad tendría más abastecimiento y no pasaría por una calamidad como esta.

Sin embargo, no es el único roce que hay entre el senador y el presidente. En medio del congreso de construcción de Camacol en Barranquilla, aseguró que la confianza del gremio con el Gobierno es nula y por esa razón es que no hay proyectos de vivienda. Afirma, además, que todos los sectores se han visto afectados por la forma en la que gobierna, con ideología más no con ejecución.