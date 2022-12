Las razones de Fecode para rechazar el 'Día E', creado por MinEducación

El directivo de Fecode, Carlos Rivas, explicó en entrevista con Mañanas BLU las razones por las cuales se oponen al Día de la Excelencia Educativa, llamado ‘Día E’.



“Las políticas públicas educativas de Colombia se tienen que construir con la comunidad educativa, con los maestros, con los estudiantes y los padres de familia”, dijo Rivas, aclarando que es necesario buscar estrategias en conjunto con los profesores “y no algo impuesto”.



“Sentémonos a discutir lo que está ocurriendo con los temas de calidad educativa, resolvamos la realidad. A nosotros no nos van a engañar con el tema de que nos van a dar un salario”, enfatizó.



Además, el vocero de la Federación Colombiana de Educadores aseguró que tienen una propuesta para el país llamada “Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo”, argumentando que tienen “un ánimo constructivo pero el Estado no puede imponer las medidas”.