Las vacantes del Gobierno Petro

En los últimos días se ha hablado sobre dos cargos que desde el comienzo del Gobierno del presidente Gustavo Petro están vacantes: director del Invima y el de embajador de Colombia en Santiago de Chile.

El Invima, que está a cargo de la inspección y vigilancia de medicamentos y alimentos en el país sigue sin tener un director en propiedad; ya son cuatro las personas que han estado al frente del instituto como directores encargados. Hace unos días, el ministro de Salud nombró a Yenny Adriana Pereira como la nueva directora encargada de la institución, después de remplazar en el cargo a Juan Carlos Arias que era director (e) desde el 18 de octubre de 2023.

El primero en ocupar el cargo de director encargado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos fue Francisco Rossi, que fue designado como director encargado en septiembre de 2022. En marzo de 2023 finalizó su periodo en medio de un debate en el país por el desabastecimiento de algunos medicamentos.

Mariela Pardo Corredor, secretaria general del Invima, asumió en abril el puesto de directora encargada, y en octubre el Gobierno designó a Juan Carlos Arias Escobar como director encargado. Días después, el presidente Petro anunció a través de su cuenta de X que, tras 14 meses de interinidad, Germán Velásquez, filósofo y magíster en Economía y doctor en Economía de la Salud, sería el director en propiedad del Invima. Este nombramiento nunca se concretó, al parecer, por demoras en la oficialización por parte del Ministerio de Salud y la Presidencia.

Mientras que la vacante de embajador en Chile cobró relevancia después de que, el pasado martes 9 de enero, el presidente Gustavo Petro anunciara que aprovechará su visita al buque científico Simón Bolívar que está llegando a la Antártida, para reunirse en Chile con el presidente Gabriel Boric, con Neven Ilic, presidente de Panam Sports, y con el Comité Olímpico de ese país.

Anuncio que el senador chileno Iván Moreira, quien hace parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, calificó como una “descortesía y falta respeto a la tradición con Chile”. A través de su cuenta de X, el senador señaló que el presidente Petro no ha designado al embajador colombiano, mientras que el Gobierno de Gabriel Boric sí tiene a su embajador permanente.

El último embajador en propiedad en Chile fue Guillermo Botero, exministro de Defensa de Iván Duque, y quien estuvo en la embajada hasta el 6 de agosto de 2022.

Sin embargo, el presidente Petro sí hizo un nombramiento para esta embajada que se terminó enredando. En febrero de 2023, firmó el decreto que nombraba como el embajador en Santiago a Temístocles Ortega, exsenador y exgobernador del Cauca. Pero justo después la Fiscalía radicó un escrito de acusación por posibles irregularidades en la contratación de un proyecto de infraestructura durante su paso por la Gobernación del Cauca, por lo que el nombramiento finalmente nunca se concretó.

Actualmente, el cónsul de Colombia en Santiago de Chile es Sebastián Guanumen, el polémico estratega de redes sociales de la campaña Petro que habló de “correr la línea ética”.

Tras 17 meses del Gobierno de Gustavo Petro, estos son solo dos de los cargos directivos que todavía no han sido designados.

Jefe del Despacho Presidencial

Este puesto, que antes era denominado jefe de gabinete, lo ocupó Laura Sarabia desde el primer día del Gobierno Petro, hasta su salida en junio de 2023, por el escándalo del polígrafo a la exniñera Marelbys Meza y las chuzadas a Meza y Fabiola Perea, su exempleada doméstica, por el robo de un dinero en su casa.

Aunque Carlos Ramón González, director del Dapre, asumió algunas de sus funciones, parece ser que nadie que no sea Sarabia ocupará este cargo. De hecho, desde su regreso al Gobierno como directora del Departamento de Prosperidad Social, Sarabia ha acompañado a varios viajes internacionales al Presidente y tenido un rol protagónico en varios encuentros como el de los empresarios en Cartagena o la cumbre sobre la recuperación de la sede de los Panamericanos 2027 para Barranquilla. Y lo cierto, es que desde el junio de 2023 que Sarabia presentó su renuncia como Jefe de Despacho, el cargo continúa vacante.

Secretaría Jurídica

de la

Presidencia

El cargo no tiene titular desde hace un poco más de un mes después de que Vladimir Fernández se posesionara como magistrado de la Corte Constitucional en diciembre.

Superintendente de Industria y Comercio

El pasado 14 de diciembre, el presidente Petro declaró a María del Socorro Pimienta como insubsistente en su cargo de Superintendente de Industria y Comercio, en el que estaba desde mayo.

La SIC no estará sin cabeza por mucho tiempo, pues el Dapre ya publicó la lista de 82 aspirantes para ser el nuevo superintendente. En la lista aparece la exdirectora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, y quien, como lo anticipó Mañanas Blu 10 a.m. sería la designada por el Presidente.

Embajadas

Tras la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027, el presidente Petro afirmó que dio la orden a todos los embajadores en América de empezar a hacer los contactos respectivos, pues la tarea ahora será convencer a los 41 países miembros de la Organización Deportiva Panamericana de que Barranquilla sigue siendo la mejor opción.

Pero en América no solo falta el nombramiento del embajador en Santiago de Chile, sino que en Perú, tras la tensa relación con el Gobierno de Dina Boluarte, tampoco hay un embajador en propiedad.

Mientras que en México fue nombrado Álvaro Moisés Ninco Daza, pero en noviembre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento al considerar que no se cumplieron los términos de publicación de la hoja de vida y no se tuvieron en cuenta las observaciones de la ciudadanía sobre la misma. El embajador Ninco Daza actualmente sigue en funciones después de solicitar la nulidad del fallo aludiendo a que el presidente Petro no había sido notificado, pero no se ha tomado todavía una decisión porque fue justo antes de la vacancia judicial.

En Europa, actualmente el único país que no tiene un embajador designado es Dinamarca, después de que Adriana Córdoba, exsecretaria de planeación de Bogotá y esposa de Antanas Mockus, quien había sido nombrada como embajadora en Copenhague decidiera no aceptar el cargo por no compartir alguna posturas del presidente a nivel diplomático.

En Asia las embajadas de Japón, Indonesia y Malasia no tienen un embajador designado.

Mientras que la de Australia, que es la única embajada de Colombia en Oceanía, tampoco tiene embajador en propiedad.

Ministerio de Cultura

Viceministerio de Fomento Regional y Patrimonio

Adriana Molano ha estado como viceministra de Fomento Regional y Patrimonio desde agosto de 2022, cuando Patricia Ariza estaba a la cabeza del Ministerio. Sin embargo, tras la llegada de Juan David Correa al Ministerio, hasta el momento no ha sido ratificada en el cargo y sigue como encargada.

Ministerio de Defensa

Viceministerio para la Estrategia y Planeación

Tras la salida del viceministro de Defensa, Ricardo Díaz en junio pasado, y quien luego de su salida que hubo corrupción en la compra de helicópteros para la Fuerza Aérea, el cargo ha estado ocupado en encargo por Raúl Gutiérrez, quien es el actual director del Director del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, FONDETEC.

Ministerio de Transporte

Agencia Nacional de Infraestructura

En agosto de 2022, el presidente Petro designó a William Camargo como el presidente de la ANI. Pero con el remezón del gabinete ministerial de abril de 2023, donde se renovaron 7 ministerios, Camargo pasó a liderar la cartera de transporte en reemplazo de Guillermo Reyes. Por lo que Carolina Barbanti, vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI quedó como presidenta, encargo que se mantiene hasta el día de hoy.

Ministerio de Justicia

INPEC

En septiembre de 2022 el presidente Petro designó a Daniel Gutiérrez como el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario en reemplazo del general Tito Castellanos. Sin embargo, a día de hoy, tras cerca de 16 meses, Daniel Gutiérrez sigue como director encargado del INPEC.

Ministerio de Hacienda

Fondo de Adaptación

Helga Rivas Ardila asumió el 4 de enero como gerente encargada del Fondo, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda creada para atender la construcción, reconstrucción, recuperación y reactivación económica y social de las zonas afectadas por eventos derivados del cambio climático.

Rivas reemplazó a Olmedo López, actual director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y quien durante varios meses también se desempeñó como gerente encargado del Fondo.

Hay otras dos entidades que actualmente no tienen director en propiedad. La Imprenta Nacional, adscrita al Ministerio del Interior, con Andrés René Chaves como gerente encargado y la Agencia Nacional de Espectro que pertenece al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que tiene a Fabián Herrera como director general encargado.