Las víctimas de alias ‘El Paisa’, entre la reconciliación y el odio

Hernán Darío Velásquez, alias ‘El Paisa’, comandó la columna Teófilo Forero de las Farc, una de las estructuras que cometió algunos de los actos terroristas más recordados por el país.

El 1 de septiembre de 2010 un grupo de guerrilleros bajo su mando adelantó una emboscada contra una patrulla de la Policía en el municipio de Doncello, Caquetá. De 21 uniformados que se desplazaban, 14 murieron en el ataque y sus cuerpos fueron incinerados por ‘El Paisa’.

Leonardo Ortiz es patrullero de la Policía y estaba en el camión en el momento del ataque: “El riega el combustible en los cuerpos, prende fuego y huye con todo el material de guerra. Antes de yo verme alcanzado por las llamas, me retiro y salgo como puedo, me quito unos compañeros heridos, realmente destrozados, ya muertos”.

El 7 de febrero del año 2002, en Bogotá, un carro con más de 200 kilogramos de explosivos estalló en el Club El Nogal. Ese día murieron 36 personas y 198 resultaron heridos.

Bertha Fries, una de las víctimas de aquel atentado, aseguró que, a pesar de que sabe que ‘El Paisa’ cometió grandes errores, el país debe pensar en la reconciliación. Por eso, ella hoy en día, y desde hace 12 años, trabaja en encuentros entre víctimas y victimarios.

“Sé que hizo un mal muy grande. A mí me rompió la vida, a mi familia la rompió y no por un ratico, no por los ocho años de incapacidad, yo llevo cargando un problema gravísimo desde hace 19 años, desde que hubo el atentado”, añadió.

Pero alias ‘El Paisa’ también fue responsable del secuestro de 15 personas en el edificio residencial Miraflores en Neiva, el 26 de julio de 2001. Allí privaron de la libertad a la excongresista Gloria Polanco y dos de sus hijos, entre ellos el hoy representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada.

“En el año 2005 en las carreteras del departamento del Huila asesinó a mi padre Jaime Lozada en cuyo atentado resulté herido. Alias 'El Paisa' fue uno de los comandantes más sanguinarios de la guerrilla de la guerrilla de las Farc y estoy seguro que el país descansará de su accionar criminal”, aseguró Lozada.

Así mismo, Hernán Darío Velásquez fue responsable de masacres en el departamento del Huila y en Caquetá; del asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente Cesar Gaviria; y del secuestro de un avión el 20 de febrero del año 2002, que hizo aterrizar en la carretera del municipio El Hobo, en el Huila, para secuestrar a el entonces senador Jorge Eduardo Géchem, hecho que llevó a la ruptura de los diálogos de paz en el Caguán.

Por otro lado, es responsable de la toma de El Billar, Caquetá, que dejó un saldo de 60 soldados muertos, 43 secuestrados y 5 desaparecidos.

Este prontuario le valió 26 condenas, así como seis investigaciones por secuestro.

