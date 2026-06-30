"Las ZUT fuerzan avances a los que nunca se llegó en ninguna mesa”: análisis de la FIP

La Fundación Ideas para la Paz advirtió que las Zonas de Ubicación Temporal impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la política de paz total estarían siendo implementadas en un momento en el que las mesas de diálogo aún no han alcanzado acuerdos específicos de desarme, desmovilización o sometimiento de las organizaciones armadas.

Según explicó Javier Flórez, director del área de Conflicto y Seguridad de la entidad, uno de los principales dilemas es que se estén concentrando integrantes de estos grupos sin que existan aún rutas jurídicas claras sobre cuál será su situación dentro de un eventual proceso de sometimiento o desmovilización.

“Las ZUT fueron creadas para un momento avanzado, es decir, cuando se tenían potenciales acuerdos de desarme, desmovilización y reintegración”, explicó Flórez, quien advirtió que actualmente “en ninguna de estas mesas tenemos procesos que han llegado a ese nivel de avances con acuerdos específicos”.

Para la fundación, otro de los interrogantes tiene que ver con la representatividad de las estructuras que se están concentrando, teniendo en cuenta que en algunos casos solo participa una parte de las organizaciones y no su totalidad.



“Estas ZUT se crean a partir de la idea de que la totalidad de la organización va a someterse, va a desmovilizarse o está entregando las armas, no un porcentaje mínimo de ello”, señaló.

Grupos armados. Foto: AFP.

El análisis también pone sobre la mesa la incertidumbre que genera la transición política y el futuro de este mecanismo ante la llegada del nuevo gobierno.

“El dilema de la transición política, dejar esta duda abierta y otras que potencialmente quieran dejar abiertas, aunque lo vemos muy poco probable, en medio de una entrega del poder a un gobierno que sabemos llega con unas con una idea muy clara de cerrar los procesos de negociación de la paz total, pues deja aún con mayor incertidumbre, no solo el instrumento que probablemente va a acabarse de las zonas de ubicación temporal, sino también de las personas que hoy quedan ubicadas en ella”, sostuvo Flórez.

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Desde la Fundación Ideas para la Paz cuestionaron que se presenten estos avances como un éxito de la política de paz total cuando, a su juicio, persisten vacíos metodológicos y jurídicos.

“Parece un sinsentido que el gobierno trate de ver esto con un tema favorable, con un éxito de la paz total, cuando, de nuevo, demuestra poco método, poca claridad jurídica y demasiadas incertidumbres, tanto para las personas que se concentran allí como para el futuro de estas negociaciones en el próximo gobierno”, agregó.

El investigador concluyó que la falta de reglas claras y de seguridad jurídica no solo afecta a quienes se concentran en estas zonas, sino también a las comunidades que conviven con ellas en los territorios.

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“De anuncios no vive ni se sostiene ningún proceso de negociación. Los procesos de negociación son útiles cuando menos se sabe de hecho, es decir, cuando a partir de procesos serios de negociación terminan anunciando acuerdos definitivos que realmente pueden ser sustentados y que tienen la ruta jurídica para su implementación, como nos han enseñado en el pasado varios procesos de paz”, concluyó.