Laura Sarabia por denuncias en su contra: "No tengo conocimiento de reuniones de mi hermano"

La directora del Dapre, Laura Sarabia, respondió a la periodista María Jimena Duzan por los cuestionamientos en contra de su hermano, quien está señalado por un supuesto incremento ilegal de su patrimonio, apoyado en una empresa llamada ALA Consulting, que habría creado junto a la directora cuando está abandonó el Gobierno nacional por cuenta del escándalo de Marelbys Mesa.

Se trata de un derecho de petición que hizo público Sarabia y que responde a 16 preguntas, entre ellas, si ha utilizado su cargo y las conversaciones con empresarios para remitirlos a su hermano Andrés Sarabia. La directora asegura que esto es falso, y que ella no recibe a empresarios para hacer negocios ni con el Gobierno ni con el Estado.

En su respuesta también invita a que si estos hechos por los que se le señala pueden ser probados, sean denunciados ante las autoridades pertinentes. Se refiere además a Jaime Ramírez, su padrino de matrimonio y actual enlace de presidencia con el Congreso, quien es señalado de ser el "correo humano" para incidir ante las entidades por los contratos que supuestamente busca su hermano.

Sobre esto, Sarabia escribió: "Las funciones de Jaime Ramírez no tienen nada que ver con temas contractuales".

Publicidad

En otra de las preguntas habló de Armando Benedetti y aseguró que no es verdad que ella haya nombrado a Andrés Sarabia en la UTL de Benedetti sin que este se diera cuenta. "No sé si su pregunta insulta la inteligencia de Benedetti o la mía. De mi parte, jamás lo haría. Aunque tengo razones para no defender a Benedetti, que usted y todo el país conoce, si debo decir que una situación que duró 6 meses sin que el entonces congresista se diera cuenta seria un nivel de negligencia y de falta de decoro en el ámbito político. Usted, que lo conoce hace tiempo, pudo haberlo confirmado con el mismo", se lee en el documento.

Por último, niega tener alguna injerencia en temas de nombramientos o remoción de ministros y directores de la dian en Barranquilla y Bucaramanga.