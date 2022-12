Laura Ulloa, la historia de una niña secuestrada que ahora trabaja por la paz

Laura Ulloa, nueva panelista del One Young World, habló en Mañanas BLU sobre su experiencia en los dos secuestros de los que fue víctima cuando tenía 9 y 11 años en la ciudad de Cali.



“Conté mi historia en la reunión del One Young World y la sigo contando porque me siento muy tranquila de hacerlo”, señaló.



“Yo nací y crecí en Cali. El primer hecho sucedió cuando tenía 9 años y estaba en la iglesia La María con mi mamá y mi hermana. Ese día fuimos secuestradas por el ELN, afortunadamente pasadas unas horas regresamos a la casa, pero fue muy traumático para todos”, contó la mujer de 27 años de edad.



Laura mencionó que después de ese “terrible” episodio pensó que todo terminaría y ese sería su primer y último secuestro, pero no fue así.



A la edad de 11 años, siendo todavía una indefensa niña, Laura volvió a ser raptada por un grupo armado en Cali, esta vez los de los fusiles eran hombres de las Farc.



“Llegando a mi casa en el bus del colegio, fui nuevamente secuestrada, en este caso por las Farc. Ellos (4 hombres) entraron al bus, habíamos más o menos 50 niños, yo era la mayor y estaba en quinto de primaria”, aseguró.



Añadió que, tras apuntarles a todos los niños con el fusil, ella fue la única raptada fue ella. "Venían por mi", dijo.



¿Cómo vivió el secuestro?



Ulloa relató que, al principio, ese segundo secuestro fue una etapa muy difícil y traumática, pues pasó del cariño y cuidado de su familia a un ambiente hostil, pesado y violento como el de la guerra.



“La comida era diferente, dormía en carpas, era algo muy distinto. Al principio, pensaba que ellos eran lo peor que había en este país y fue entonces cuando comencé a volverme antipática porque creía que así se iban a aburrir de mí y me iban a liberar rápido, qué lejos estaba de la realidad”, dijo.



Tiempo después, Laura comenzó a compartir con sus secuestradores y su percepción hacia ellos cambió por completo, pues el cariño, la compasión, los buenos tratos y el afecto aparecieron para dar un giro por completo a esta particular historia.



“No sé si lo que me pasó fue el Síndrome de Estocolmo, o simplemente el ‘síndrome de ser seres humanos y de tener compasión por los demás’, pero durante el tiempo que estuve allí secuestrada ellos jamás me hicieron nada malo, al contrario me cuidaban y me protegían”, agregó Laura, ligeramente conmocionada.



Laura, tras ser liberada, prometió a sus ‘verdugos’, a quienes llamaba su “Anillo de inseguridad”, que les ayudaría a tener un futuro mejor, por eso estudió ciencias políticas y hoy será la representante colombiana en el congreso One Young World.



Finalmente, el secuestro de Laura duró 7 meses y desde entonces su vida cambió para siempre, pues siempre su mente está enfocada en tratar de cumplir esa promesa que marcó su existencia.



Hoy en día, esta caleña trabaja en proyectos sociales y de emprendimiento con desmovilizados, desde donde trata de entender cada día de su vida las condiciones de ese país que vivió y sufrió desde muy pequeña.



“El One Young World será una linda oportunidad para entender la guerra en Colombia y buscar alternativas para conseguir y consolidar la paz que soñamos”, puntualizó.



