Laura Villamil: resiliencia tras la tragedia en Andrés Carne de Res

El 17 de agosto se convirtió en una fecha imborrable para Laura Villamil, una joven que, en medio de un espectáculo en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res de Chía, sufrió graves quemaduras en el 85 % de su cuerpo. A pesar de la magnitud del accidente, su historia se ha transformado en un testimonio de tenacidad y superación.

Villamil recuerda el momento exacto en que su vida cambió: "Nos encontrábamos haciendo un show y siento cuando alguien me toca el hombro y me dice: ‘Te estás prendiendo, te estás quemando’". Asegura que, aunque había muchas personas y colaboradores en el lugar, nadie reaccionó de inmediato para auxiliarla. "Siempre he dicho que si no hubiese pasado tanto tiempo, quizás mis quemaduras no hubiesen sido tan graves ni tan extensas", dijo en Recap Blu.

Las lesiones que sufrió fueron de segundo y tercer grado, y a pesar de la gravedad, hubo un instante en el que el dolor desapareció. "¿Tú por qué estás tan tranquila? Yo no entiendo. Es la adrenalina, creo yo, le dije así. Entonces otra chica le dice: ‘no, es la epidermis. Ella perdió la epidermis, por eso ya no siente nada’", afirmó.

Laura Villamil en La Red. Foto: Instagram @lauradvillamilactriz - captura de pantalla La Red.

El camino de recuperación de Laura Villamil ha sido arduo. Permaneció seis meses internada en la Fundación Santa Fe, pero nunca perdió la convicción de que volvería a caminar y a rehacer su vida: "Dios me dio una segunda oportunidad, me dio la oportunidad de volver a nacer. Yo no me quiero quedar acá en el hospital, yo quiero salir de acá y voy a salir caminando, entonces vamos para adelante".

Hoy, su historia es una inspiración. Para Laura, la clave está en la fe y la determinación. "De todas las situaciones, por más trágicas que se vean, podemos salir adelante desde que tengamos fe, desde que estemos pegaditos de Dios y desde que tengamos la fuerza de seguir adelante", añadió.

Con un espíritu inquebrantable, Villamil ahora busca convertir su experiencia en una oportunidad para ayudar a otros. Planea crear la fundación Dignidad para el Arte, con la cual espera brindar apoyo y acompañamiento a artistas y víctimas de tragedias como la suya. Su historia es un recordatorio de que, incluso en medio de la adversidad, la resiliencia y la esperanza pueden abrir nuevas puertas.