Le pagué $400 millones al exfiscal Moreno “por un estudio jurídico”: senador Ashton

El senador Álvaro Ashton es sindicado de ser parte del grupo de ‘Los Buldócer’, la lista de los 8 senadores que habría hecho algún tipo de trámite para favorecer a Odebrecht.



También está vinculado a la investigación por el cartel de la toga, estuvo investigado por parapolítica, tuvo una investigación por el escándalo de bienes de Estupefacientes.



En entrevista con Blu Radio, Ashton negó rotundamente ser parte de ese equipo de ‘Los Buldócer’.



“No he participado en ningún tipo de asociaciones parlamentarias y menos con esa denominación”, enfatizó.



“No he recibido dinero de Odebrecht, jamás he tenido contacto con ningún concesionario, con ningún contratista y menos con Odebrecht, tengo que revisar cuál es la compulsa de copias de la Fiscalía general de la Nación, añadió.



Dijo que siempre ha evitado dar declaraciones, no por temor ni por tener responsabilidad alguna, sino por respeto a evitar distorsión de las investigaciones.



Sobre el cartel de la toga, el exfiscal Luis Gustavo Moreno había declarado que el senador pagó 600 millones de pesos a cambio de que le ayudaran en el proceso por parapolítica.



“Imposible que eso haya sido así, porque los procesos de parapolítica y los otros que ha habido en la Corte han estado en etapa preliminar y nunca ha habido evidencia de una orden de captura eminente ni cualquier otro tipo que genere dificultades para mí”, enfatizó.



Sin embargo, aceptó que sí sostuvo una relación con Moreno por su experticia en temas judiciales. Confesó que lo contrató en 2013 para iniciar un estudio interinstitucional por una denuncia que había puesto.



Dijo que le pagó 400 millones de pesos, pero que fue por un estudio y no un dinero para que lo favoreciera en decisiones judiciales.





