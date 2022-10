Lemmy Kilmister, líder de Motörhead, murió de cáncer a los 70 años

El roquero legendario, fundador, cantante y bajo de Motörhead, además de juerguista empedernido, era uno de los grandes sobrevivientes del rock'n roll.



El cáncer le fue diagnosticado el sábado pasado, dos días después de festejar su 70º cumpleaños, y murió el lunes.



"No es fácil decir esto... Nuestro fuerte y noble amigo Lemmy falleció hoy tras una corta batalla contra un cáncer muy agresivo", dijo la mítica banda británica en el comunicado.

"Él se enteró de la enfermedad el 26 de diciembre y estaba en casa, sentado frente a su videojuego favorito, en compañía de su familia", precisó el grupo.



"No logramos expresar nuestra conmoción y tristeza. No hay palabras", añadió.



Kilmister, quien siempre atribuyó su longevidad al hecho de no haber consumido heroína, vivía en Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde frecuentaba el Rainbow Bar and Grill en Sunset Strip.



Aunque está considerado como un pionero del heavy metal, siempre insistió en que Motörhead era un grupo de 'rock and roll'.



Este músico emblemático era fácilmente reconocible por su apariencia, al lucir una línea continua de patillas y bigote bajo un sombrero negro, a juego con pantalones y camisa.



Y sobre el escenario, un micrófono inusualmente alto heredado de sus primeros conciertos para, según él, no darse cuenta de la poca gente que acudía a los directos.



Ian "Lemmy" Kilmister había nacido el 24 de diciembre de 1945 en Stoke-on-Trent, en el centro de Inglaterra, pero creció en la isla de Anglesey, en el noroeste de Gales.



Kilmister trabajó como miembro del equipo técnico del legendario guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, al que acompañaba en sus giras.



Fundó Motörhead en 1975, tras ser expulsado de Hawkwind, un grupo de rock espacial, una variante del rock psicodélico y progresivo.



El grupo publicó unos 20 álbumes y uno de sus principales éxitos lo cosechó en 1980 con la canción "Ace of Spades".



"Celebrad la vida de este hombre encantador y maravilloso (...) Él querría exactamente eso", dijo la banda, que instó a sus seguidores a recordarlo interpretando sus canciones.

"Nacido para perder, vivió para ganar", añadió.



La salud del cantante se había degradado recientemente, pero el grupo continuaba tocando.



Aunque nunca consumió heroína, confesó que había probado otras drogas y afirmó que una vez había estado despierto durante dos semanas consumiendo anfetaminas.



Consumía además mucho alcohol, una botella de whisky por día, aunque en los últimos tiempos decía que había optado por el vodka con jugo de naranja debido a la diabetes.



Lemmy Kilmister afirmaba por otra parte que había hecho el amor con más de mil mujeres y que nunca se había casado porque la vida de familia era incompatible con la vida itinerante de roquero.



No obstante era padre de un varón llamado Paul.



La muerte del fundador de Motörhead causó tristeza en el mundo del rock.



"Perdí hoy a uno de mis mejores amigos, Lemmy (...) Era un guerrero y una leyenda. Te veré en el otro lado", señaló Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath.



"Te voy a extrañar, compañero. Fuiste siempre un pilar de dignidad. Descansa en paz, Lemmy", escribió por su parte Nikki Sixx, del grupo estadounidense Mötley Crüe.



"Las palabras para Lemmy nunca serán suficientes, por eso decimos simplemente: Adiós Lemmy, gracias por la música y por los conciertos".



Brian May, el guitarrista de Queen, dijo que Kilmister era "absolutamente único".



Su muerte llega un mes después de la del exbatería del grupo Phil "Philthy Animal" Taylor, a los 61 años.



Motörhead tenía previsto volver a la carretera a partir del 23 de enero, con una gira por Mánchester, Glasgow o Londres, y otras ciudades europeas como París, Barcelona, Madrid o Ginebra.