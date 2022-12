Les salió el tiro por la culata: MinInterior a senadores impedidos en debate de JEP

El Gobierno sigue preocupado por las demoras en la aprobación de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, que este martes avanzó tímidamente con la aprobación de 21 impedimentos de casi 30 presentados en la Plenaria del Senado de la República.

Publicidad

“Por supuesto que preocupa, pero ya la responsabilidad recae únicamente en el Congreso de la República. El deber constitucional del Congreso de la República es venir a las sesiones, participar de ellas, discutir y votar. Cuando se desintegra el quórum, lo que se está es faltando a una responsabilidad constitucional”, señaló el ministro del Interior, Guillermo Rivera.

El jefe de la cartera política se refirió además al rosario de impedimentos que se han registrado en esta discusión, los cuales señaló están siendo utilizados para demorar el debate.

Publicidad

“Les salió el tiro por la culata porque lo que ocurrió es que la Plenaria del Senado les aceptó su impedimento y con ello tuvieron que separarse de la discusión de este texto y no van a poder desarrollar sus maniobras dilatorias, porque no van a poder intervenir, no van a poder presentar proposiciones y creo que la divina providencia nos está ayudando para que este proyecto de ley fluya muy rápidamente”, agregó Rivera.

Publicidad

El quórum será ahora de 45

Tras la aprobación de 12 impedimentos de senadores que ya no podrán estar en el recinto durante el debate, en adelante se requerirá un quórum menor, pues la norma establece que se necesita la mitad más uno y con las ausencias la participación deberá ser de 45 y no de 52 parlamentarios.

Publicidad

“Si ya no somos 102 senadores sino 88, creo que es injusto buscar que la mayoría sean 52 votos. Creo que el espíritu de la ley es la mayoría del universo de senadores. Al menos para votar los impedimentos, esa es la interpretación, y miraremos si para los artículos también”, explicó el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

Publicidad

Los impedimentos aprobados por la Plenaria del Senado fueron:

Julio Miguel Guerra Soto (Opción Ciudadana)

Publicidad

Andrés García Zuccardi (Partido de La U)

Publicidad

Nadia Blel (Partido Conservador)

Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana)

Publicidad

María del Rosario Guerra (Centro Democrático)

Publicidad

Teresita García (Opción Ciudadana)

Daniel Cabrales (Centro Democrático)

Publicidad

Honorio Henríquez (Centro Democrático)

Publicidad

Antonio Guerra (Cambi Radical)

Paola Holguín (Centro Democrático)

Publicidad

Jaime Amín (Centro Democrático)

Publicidad

Olga Suárez Mira (Partido Conservador)