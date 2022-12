Ley contra el feminicidio es algo ejemplarizante: hermana de Rosa Elvira Cely

48 años de prisión), pasó por El Radar para manifestar lo agradecida que está con el proyecto de ley que codena el feminicidio, el cual ya pasó a sanción presidencial. (Lea también: Feminicidio castiga a quienes creen que la mujer es un mueble: Angélica Lozano ).

“Es un agradecimiento a las mujeres que han venido luchando y a quienes han sido víctimas de feminicidio. Creo que con esto tenemos una herramienta para las demás mujeres que luchas por sus derechos”, aseguró.

Agregó que este proyecto sirve de ejemplo para muchas mujeres que son abusadas y maltratadas y no se atreven a denunciar.

Dijo que denunció el caso de su hermana porque le parecía injusto, que en una sociedad y Estado en donde hay tantas leyes, que no se esclareciera este hecho. “El primer día encontraba todas las barreras, no había la atención adecuada en el hospital para ella porque la atendieron muy tarde. Cuando me entero que el criminal había hecho varias fechorías dije: aquí es mucho lo que nos toca trabajar”.

Por otro lado, enfatizó en los años de pena por el delito de feminicidio. “Es algo ejemplarizante, por el momento nos ayuda mucho. Algún criminal que quiera agredir a una mujer tendrá que pensarlo antes dos veces”.

Cely también se refirió al agresor de la periodista Jineth Bedoya, quien fue recapturado luego de haber sido dejado en libertad por la fiscal 49 especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. “No tiene coherencia. Mientras están sancionando una ley por otro lado le dan salida a un criminal”. “Repudiamos muchísimo el caso de Jineth”.

El proyecto de Ley pasa a sanción presidencial y contempla penas mayores y más fuertes. Por ejemplo, mientras el homicidio simple contempla penas entre 17 y 37 años, el feminicidio simple tendrá penas entre los 20 y 41 años de prisión; y mientras el homicidio agravado tiene condenas entre los 33 y 50 años, el feminicidio agravado tendría entre 41 y 50 años de cárcel.