En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Precio de gasolina
Gobernación de Nariño
Guaviare
María Corina Machado - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Persecución por tierra y aire permitió la recuperación de un vehículo robado en el oriente de Cali

Persecución por tierra y aire permitió la recuperación de un vehículo robado en el oriente de Cali

Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.

Publicidad

Publicidad

Publicidad