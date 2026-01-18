Persecución por tierra y aire permitió la recuperación de un vehículo robado en el oriente de Cali

Este hecho se registró en el sector de Mojica, en el oriente de Cali, donde las autoridades recibieron el reporte del hurto de parte de vecinos que evidenciaron el hecho. Sujetos en motocicleta interceptaron al conductor del carro, lo amordazaron y lo subieron al asiento trasero, para iniciar su escape.

De inmediato se inició el plan candado, para ubicar el vehículo, recorriendo la avenida Ciudad de Cali, por todo el oriente de la ciudad, hasta llegar al corregimiento de Navarro, ahí al sentirse acorralados, los delincuentes intentaron huir por los cañaduzales.

#FULLREPORTE En una rápida reacción de las patrullas y con una persecución tierra - aire con el apoyo del Halcón fue capturado un hombre en el corregimiento de navarro por el hurto de un vehículo, según el informe policial el hombre se desplazaba con un ciudadano amarrado en la… pic.twitter.com/pMTnLjVyXG — FULLCALI (@full_cali) January 18, 2026

"Lo que vemos es que lo que querían con este vehículo era deshuesarlo para vender sus partes. Al conductor lo aborda en la calle, lo amarran y lo ubican en la parte posterior del carro, para después abandonarlo en cualquier parte de la ciudad. Logramos la captura de uno de estos sujetos; el otro logró escapar", explicó el coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía de Cali.

Las autoridades continúan en la búsqueda del segundo hombre involucrado en este robo para lograr su captura y judicialización. La víctima se encuentra fuera de peligro.