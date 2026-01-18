Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 18 de enero de 2026

El Dorado Noche se consolida como uno de los juegos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Al igual que otros sorteos de este tipo, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su programación especial durante fines de semana y días festivos lo convierte en una alternativa atractiva para quienes prefieren participar en sorteos nocturnos.

Este chance ofrece diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen tanto del número de cifras acertadas como del tipo de jugada realizada. Por cada peso apostado, Dorado Noche brinda pagos que van desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, ampliando así las opciones para los jugadores que consultan con frecuencia los resultados del chance.

En detalle, el plan de premios se distribuye de la siguiente manera: acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado.

Vea el sorteo en vivo aquí de este domingo 18 de enero de 2026:

El número ganador del chance Dorado Noche correspondiente a hoy domingo 18 de enero de 2026 ya fue definido por la organización. Se recomienda a los apostadores verificar su tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si resultaron ganadores: 3077 - 2



Número ganador: 3077

Dos últimas cifras: 77

Tres últimas cifras: 077

La quinta: 2

La transmisión del sorteo puede seguirse a través de plataformas digitales autorizadas, lo que facilita el acceso a los resultados oficiales.

Publicidad

Desde 2025, los jugadores también tienen la posibilidad de incluir la denominada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras del sorteo.



Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente, horario que se mantiene de manera regular para estos días.



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se efectúa directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento único válido para este trámite.

Gracias a su amplia cobertura nacional, su calendario de sorteos y la variedad de premios disponibles, El Dorado Noche continúa siendo una opción popular entre quienes buscan consultar resultados del chance y probar su suerte durante los fines de semana y días festivos.