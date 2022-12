Líder social de El Salado Yirley Velasco volvió a recibir amenazas de muerte

La reconocida líder de El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar en los Montes de María, Yirley Velasco volvió a denunciar amenazas en contra de su vida. Las llamadas y los mensajes han sido repetitivos en los últimos días tanto a ella como a varios miembros de su familia. Velasco contó detalles de estas amenazas a Blu Radio.

"A mí mamá y mi hermana que están en El Salado les dan una semana para que salgan de allá, a mí me dan una semana para que abandone el territorio de los Montes de María. Este viernes en la mañana cuando iba entrando un Consejo de Seguridad en el Carmen me llamaron y me dijeron que me iban a dar un tiro en la frente, me describieron hasta el color de la ropa que tenía puesta", sostiene la líder social.

Manifestó que no tiene ningún tipo de seguridad, pese a que en 2019 ya había sido amenazada y puso las respectivas denuncias. Hoy, nuevamente, pide medidas urgentes a las autoridades.

"Nadie se ha pronunciado, en el consejo de seguridad hice un llamado bastante fuerte para que tomen medidas, me entran llamadas de un mismo número para intimidarme y nadie hace nada. Le manifesté a la Fiscalía que hicieran algo urgente. A mí mamá le tocó dormir anoche en la Estación de Policía de El Salado porque desde las 11 de la noche la empezaron a llamar para amenazarla" recalcó la lideresa.

Desprotegida

Yirleis sostiene que, desde las primeras amenazas en 2019, la Unidad Nacional de Protección hizo un estudio de riesgo el cual salió extraordinario y, desde el mes de julio, no ha sabido más nada de la Unidad Nacional de Protección. La Gobernación cumplió por cuatro meses con un subsidio de arriendo y la Alcaldía de El Carmen de Bolívar no cumplió absolutamente nada.

"Lo que estoy exigiendo a las autoridades competentes es que me solucionen esta situación, que me apoyen, que den con los responsables porque de lo contrario nunca podremos estar tranquilos. Hablan de seguridad y no es solamente tener dos escoltas y una camioneta, seguridad implica muchas cosas", finalizó.

