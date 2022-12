Liquidador de CDO no tiene contacto con SuperNotariado desde hace 6 meses

El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, aseguró en BLU Radio que desde hace más de 6 meses no tiene contacto con el liquidador de Lérida-CDO, Marco Tulio Zapata.



Según el funcionario, Zapata no ha entregado un solo documento del proceso de liquidación, ni radicado las escrituras en Medellín.



“Yo personalmente hablé con él hace unos seis meses, yo no he vuelto a hablar con él. El acta de liquidación es donde se dan los porcentajes y esa no ha llegado. CDO no está liquidada todavía”, dijo.



El año pasado, el liquidador señaló que había un patrimonio autónomo por un valor de 26.710.000 millones de pesos para reconocer subsidios de habitabilidad.