Listados de Farc están cerrados y no hay lugar a reapertura: MinInterior

Este martes, con el reinicio del debate sobre la ley reglamentaria de la Jurisdicción Especial de Paz en la Plenaria del Senado, uno de los temas que harán parte de la discusión tiene que ver con los listados entregados por la desmovilizada guerrilla de las Farc al Gobierno y la posibilidad de que personas que no están allí incluidas puedan terminar recibiendo beneficios de esa justicia transicional.



El tema tiene que ver con el artículo 63 de la ponencia para segundo debate, el cual señala: “La JEP tendrá competencia personal respecto de las personas incluidas en los listados elaborados por las FARC-EP así como respecto de aquellas personas que en providencias judiciales hayan sido condenadas, procesadas o investigadas por la pertenencia a las FARC- EP o colaboración con esta organización, por conductas realizadas antes del 1 de diciembre de 2016, aunque no estuvieren en el listado de integrantes entregado por dicho grupo al Gobierno Nacional durante el proceso de dejación de armas”.



Este asunto genera dudas en bancadas como la de Cambio Radical, pues podría significar que quienes no se comprometieron con lo pactado con el Gobierno terminen recibiendo beneficios. Sobre este tema, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, expresó que los listados están cerrados desde el 25 de agosto. “Por cuenta del Gobierno, no hay lugar para una reapertura de listas. No habrá más acreditaciones”, enfatizó.



En todo caso, durante la sesión de esta tarde ese artículo será discutido para establecer si hay lugar a precisiones dentro del texto.



