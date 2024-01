Listo plan éxodo por Puente de Reyes en el Huila

Con un completo dispositivo de seguridad se cuenta en el Huila, donde se espera que se movilicen más de 180 mil vehículos por los diferentes corredores viales del departamento durante el puente festivo de Reyes, que es el último de la temporada de vacaciones.

Como parte de la estrategia de acompañamiento a los viajeros que transitan por los ejes viales, se instalaron 8 puestos de control y prevención sobre la ruta 45, con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los viajeros.

“Teniendo en cuenta que es el primer puente festivo del año 2024, donde se espera que se movilicen más de 180,000 vehículos por los corredores viales del Departamento del Huila, se activó un dispositivo especial con más de 100 policías adscritos a la seccional de Tránsito y Transporte, ubicados en ocho áreas de Prevención y Control”, señaló el Capitán Juanita del Pilar Padilla, Jefe (e) Seccional de Tránsito de la Policía del Huila.

Igualmente, se ha previsto el acompañamiento con más de 1.600 uniformados, con el fin de garantizar la seguridad y el goce de los derechos de los ciudadanos en los principales destinos turísticos como Neiva, Villavieja, San Agustín, Gigante, Pitalito y Rivera, así como en municipios como Acevedo, Isnos, Suaza, entre otros, donde se tendrán celebraciones especiales.

Esto con el fin de prevenir hechos de violencia, hurtos y comportamientos contrarios a la convivencia.

“Hemos dispuesto cerca de 1600 hombres en el departamento para este fin de semana, tenemos 11 municipios que van a estar con algunas actividades culturales y allí vamos a estar presentes, para esto se generaron algunas estrategias para poder acompañar a quienes van a estar en estas celebraciones y poder garantizar a los colombianos unas buenas condiciones de seguridad”, afirmó el Coronel William Javier Lara Avendaño, Comandante de la Policía del Huila.

Por último, desde la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía, se hace un llamado a los conductores para que cumplan con las normas de tránsito y eviten siniestros viales en las carreteras del Huila.

“Es importante recomendarle a todos los conductores que verifiquen el estado técnico mecánico de sus vehículos antes de iniciar un desplazamiento, conduzcan con precaución, no realicen maniobras peligrosas, no conduzcan bajo los efectos del alcohol y no excedan el límite de velocidad permitido”, puntualizó la Jefa (e) de la Seccional de Tránsito de la Policía del Huila.

