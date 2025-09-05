Lizcano defiende su candidatura presidencial independiente: "La solución no está en extremos"

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial y exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), se refirió en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, al estado de su campaña, el impacto de la reciente decisión del Consejo de Estado que anuló la personería jurídica de su partido, Gente en Movimiento, y los ejes centrales de su propuesta política.

Lizcano aclaró que su aspiración a la Presidencia no se ve comprometida por el fallo en contra de su partido, ya que desde un principio optó por la vía de la recolección de firmas para inscribirse a través del movimiento ciudadano Colombianismo.

"¿Cuántas firmas necesito? 630 mil, más o menos. He recogido más o menos 430.000, entonces ya estamos cerca de la meta", afirmó el precandidato. Su objetivo es superar el millón de apoyos para contar con un margen de seguridad por si algunas son declaradas inválidas.

Sobre la decisión del Consejo de Estado, Lizcano expresó que el dolor que le produce es personal y familiar, no político. Explicó que el partido Gente en Movimiento fue creado para su padre, el exrepresentante a la Cámara Orlando Lizcano, quien estuvo secuestrado por las Farc durante ocho años, basándose en una sentencia de la Corte Constitucional que otorga ese derecho a víctimas de la violencia que perdieron sus derechos políticos.

"Me duele es por eso, por mi papá, por lo que sufrió y porque no tuvo los mismos derechos que otras personas. (...) Demuestra que en Colombia hay víctimas de primera y de segunda. Porque si son Galán o Lara, ahí sí son víctimas. Pero si son Lizcano, no", declaró.



"La solución no está en extremos"

Al definir su proyecto político, Lizcano señaló que su principal apuesta es "arrebatarle la agenda política a los extremos" y unir al país. Aclaró que esta unidad no significa una alianza entre el uribismo y el petrismo, sino "poner primero a la gente".

"Unir a Colombia es poner primero la gente y poner, mediante la tecnología, resolver tres de los problemas estructurales que tiene Colombia: uno es la seguridad, otro la salud sin calidad y otro es la falta de oportunidades y empleo", detalló.

Cuestionado sobre su paso por el Gobierno del presidente Gustavo Petro y su autodefinición ideológica, Lizcano rechazó la etiqueta de "petrista". Argumentó que los ministros no necesariamente comparten la ideología del presidente de turno y que su participación se debió a sus capacidades técnicas.

"Yo me siento orgulloso de lo que hice como ministro, pero cuando me quieren volver de izquierda petrista simplemente porque fui parte de un Gobierno, pues yo creo que ahí se tacan burro y ahí se equivoca", afirmó.

Sobre su posible participación en una consulta interpartidista, Lizcano no lo descartó, pero afirmó que por ahora se concentra en su movimiento por firmas. Desmintió haberse reunido con otros precandidatos y descartó tajantemente aliarse con el Pacto Histórico o el uribismo. "Yo lo que estoy proponiendo es arrebatarle la agenda política a los extremos", reiteró.