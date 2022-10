Llamar a juicio a Del Castillo y Velásquez es por un vicefiscal rabioso: Uribe

Según Uribe, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo “es rabioso” en contra de su mandato y por eso se han dado tantas acusaciones contra funcionarios que trabajaron durante su presidencia.



Blu Radio tuvo acceso al escrito de acusación de 26 páginas, en el que la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo y al exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez, por concierto para delinquir y otros delitos.



“Significa más persecución de un sector de la Fiscalía, el señor vicefiscal especialmente es rabioso contra nuestro Gobierno. Segundo, no los pueden acusar ni por robar, asesinar, defraudar al Estado o derroche. Tercero, no se desacreditó a la Corte Suprema. Cuarto, interceptaciones, nunca hicimos interceptaciones”, manifestó Uribe.



El ahora senador también aseguró que nunca supo de las interceptaciones ilegales que cometieron durante su presidencia, pues si lo hubiera sabido lo habría denunciado.



“¿Por qué si mi Gobierno realizó las interceptaciones las vinimos a conocer ahora?, si nosotros las hubiéramos ordenado, ¿por qué nunca me las entregó la directora del DAS?, porque no las conocíamos”, añadió.



Uribe también dijo que desde varios sectores del país le vienen ofreciendo privilegios a presos para que actúen como falsos testigos y acusen a sus funcionarios, familiares y a él, buscando hacerles daño político y judicial.



Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre el plebiscito para la paz.



El expresidente dijo que está en “la etapa pedagógica de mostrar los inconvenientes del plebiscito”, pero no se pronunció sobre si el Centro Democrático hará campaña por el no en el plebiscito para la paz o promoverá la abstención.