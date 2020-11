“Llave no funcionó para abrir candado”: Policía sobre tragedia en CAI de Soacha

El coronel César Castro, comandante de la Policía en Cundinamarca, explicó en Mañanas BLU cómo se dieron los hechos el pasado 4 de septiembre cuando en una estación de Policía de Soacha murieron al menos ocho personas en un incendio. Aseguró que nunca se ocultó nada y ese mismo día se informó sobre lo sucedido.

“Se presenta una especie de asonada en contra del personal de CAI porque no se les permitía el ingreso a los familiares para visitar a los recluidos. Y no se podía porque por temas de pandemia y por condiciones de las instalaciones no era posible”, manifestó.

“Los que se encuentran privados de la libertad empiezan apilar las colchonetas y de un momento a otro les prenden fuego, lo que al parecer ellos no tuvieron presente es que la espuma combustionaba bastante rápido y se les salió de control”, relató sobre el inicio del incendio.

De acuerdo con el coronel Castro, un policía actúa de inmediato y busca cómo salvar a los retenidos.

Porque de primera instancia la llave no funcionó para el candado, porque por el calor que se presentó parece que se hubiera soldado y no permitió. Tocó romperlo de otra manera. Se sacan hacia la parte social y posteriormente comienza el proceso de llevarlos en ambulancia hacia el centro médico Señaló.

Para Castro “no hubo negligencia en el actuar de los policías ya que fue de manera oportuno”, aunque advierte que esperará que las autoridades emitan el respectivo concepto.