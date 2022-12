“Llegaremos al Congreso a debatir”: Duque sobre ley de financiamiento

En el inicio del Taller Construyendo País en Quibdó, Chocó, este sábado el presidente Iván Duque se refirió a la ley de financiamiento y aclaró que no impondrá el criterio del Gobierno, sino que aceptará las discusiones en el Congreso.



“Llegaremos al Congreso a debatir”, dijo el primer mandatario en la instalación del evento. “Tenemos el reto de discutir las soluciones para cubrir el déficit de los 14 billones de pesos, para asegurar los recursos a los colombianos que más lo necesitan”, agregó.



En ese sentido, Duque aseguró que su “deber no es actuar como un demagogo”, sino “garantizar que afrontemos la discusión con todos los sectores políticos para encontrar una solución”.



Estas opiniones van en la misma línea a lo que dijo horas antes, durante un encuentro de liderazgo y emprendimiento en Bogotá.

“No pretendemos imponer criterios ni tener espíritu dogmático, pero la invitación es a todos los colombianos a que no solamente nos opongamos si tenemos reparos, sino a que construyamos entre todos esta realidad”, expresó en su momento, luego de que su partido, el Centro Democrático, anunciara que no respaldará el IVA a la canasta familiar.

El país no puede quedar desfinanciado: ANDI sobre reforma tributaria



Por otro lado como un escenario catastrófico para las finanzas del Estado calificó el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, la posibilidad de que no fuese aprobada la ley de financiamiento radicada esta semana por el Ministro de Hacienda ante el Congreso, dados los reparos que la misma ha generado incluso en el partido de Gobierno.



El dirigente gremial dijo que el país no puede quedar desfinanciado en medio de un déficit de 14 billones de pesos y señaló queen este sentido los congresistas deben asumir el tema con seriedad y responsabilidad, pues están en juego programas sociales en capítulos como salud y educación.



En entrevista con Blu Radio, Mac Master no descartó un posible mensaje de urgencia frente al trámite de la iniciativa y afirmó que, de ser necesaria la convocatoria a sesiones extras para discutir y votar el proyecto, habrá que hacerlo y pasar de 6 a 8 semanas de debate.



De igual forma, lamentó que una reforma estructural como esta hubiera sido presentada sobre el final de la legislatura, pero insistió en que, si bien hay que dar una discusión amplia frente a lo que se propone, es necesario “darse la pela”.



A propósito, Mac Master dijo que la reforma no es solamente la imposición de un IVA generalizado al 18 %, aspecto que a su juicio hay que analizar en todo caso a la luz de variables como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y la generación de empleo, a fin de no estropear la economía.



También destacó puntos como la devolución del impuesto a los más pobres y dijo que, aunque no será un tema fácil y requerirá una reglamentación precisa, es fundamentalmente positivo.



El presidente de los industriales añadió que hay capítulos adicionales poco debatidos y benéficos, como el régimen simplificado para los pequeños negocios y la formalización laboral encaminada a brindar mayores garantías en materia de pensiones y cesantías, y que por eso la reforma hay que mirarla de manera integral, más allá del IVA, discutirla con amplitud y de todas maneras buscar la cómo asegurar los recursos que el Estado necesita.

Agenda de seguridad

Los dos delincuentes tienen nexos con la organización criminal del Clan del Golfo.

El presidente Iván Duque aseguró este sábado que se está “cumpliendo la agenda de seguridad”, tras anunciar en el Taller Construyendo País, que se realizó en Quibdó las capturas de dos delincuentes conocidos con los alias de ‘Simón’ y ‘El Morado’, vinculados con actividades criminales del Clan del Golfo.

El primer mandatario destacó la captura de alias ‘Simón’ y felicitó a los integrantes de la Fuerza Pública que intervinieron en la operación.

“Hoy quiero anunciarles a ustedes y a todos los colombianos que alias ‘Simón’ ha sido capturado por parte de la Fuerza Pública de Colombia y será judicializado. Muchas gracias a nuestros héroes”, dijo.

El presidente afirmó que alias ‘Simón’ pertenecía al Clan del Golfo y era una “ficha clave” de alias ‘Otoniel’, el jefe de esta estructura criminal.

Así mismo, destacó la captura de alias ‘El Morado’, quien lideraba en Chocó una banda dedicada a la extorsión, también con nexos con el Clan del Golfo.