Lluvias dificultan jornada electoral en algunas regiones del país

“No hay un solo incidente, no ha habido necesidad de traslado de las mesas de votación por razones de orden público. Significa que se está cumpliendo que estas son las elecciones más tranquilas y seguras de toda la historia democrática” aseguró el ministro.



No obstante, durante el inicio de la jornada electoral, la mayor preocupación ha sido la situación climática en el territorio nacional. En departamentos como La Guajira, no ha sido posible la llegada del material electoral a 15 corregimientos, equivalentes a 82 mesas electorales, afectando a más de 32 mil votantes en esa región. Otros departamentos afectados por las fuertes lluvias es Magdalena y Chocó, en donde tampoco ha sido posible la llegada del material electoral.



Finalmente, el ministro aseguró que hasta el momento no hay denuncias importantes en el sistema URIEL e hizo un llamado a los votantes a ejercer su derecho al voto en las horas de la mañana.