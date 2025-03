Lo dieron por muerto, pero sobrevivió: la increíble historia de este hombre del Huila

Jorge Cangrejo, un campesino de 59 años, vivió una pesadilla que pocos podrían relatar: fue secuestrado, golpeado, disparado y enterrado vivo. Sin embargo, contra todo pronóstico, sobrevivió para contar su sorprendente testimonio y lo que le ocurrió en el Huila .

El programa El Rastro, de Caracol Televisión , conoció su caso en 2018 y logró documentar su increíble relato en Santana, Huila. “Pocas personas pueden contar la historia que yo estoy contando”, dijo Jorge, quien no solo escapó de la muerte, sino que se convirtió en el primer aliado de las autoridades para esclarecer los hechos.

Todo comenzó en marzo de 2014, cuando Jorge notó que parte de su ganado había desaparecido. Preocupado por las pérdidas, decidió investigar por su cuenta antes de acudir a las autoridades.

Tras 15 días de búsqueda, solo le faltaban diez animales. Fue entonces cuando recibió una llamada de un vecino, Gentil González, quien le aseguró haber encontrado uno de sus bovinos. Sin embargo, al llegar al lugar indicado, no había rastro del animal. “Él me dijo que bajara el río, que ahí pasaba el torete y que lo enlazara. Pero cuando llegué, no estaba”, recordó Jorge. Decidió seguir buscando, pero en el camino se encontró con dos hombres que lo interceptaron.

Los atacantes no eran desconocidos: José Nelson Ramírez y Juan Gabriel, según relató Jorge. A pesar de reconocerlos, no mostraron piedad. Lo amarraron y lo obligaron a caminar durante horas por la orilla del río.

Los hombre lo golpearon repetidamente. “Yo lo vi que sacó el revólver y dijo ‘vamos a matarlo’. Yo me quité el sombrero, me santigüé y me puse a invocar a la Virgen del Carmen, porque dije ‘ya llegó la hora’”, contó.

Los delincuentes le dispararon y, creyéndolo muerto, lo enterraron. Sin embargo, milagrosamente, Jorge logró salir de la fosa y, aunque gravemente herido, sobrevivió.

Su testimonio fue crucial para que las autoridades capturaran a los responsables. “Sobreviví para contar lo que me pasó y para ayudar a que esto no le ocurra a nadie más”, concluyó Jorge.