"Lo primero es respetar la seguridad jurídica": exministro a Elsa Noguera, minTransporte designada

El alcalde de Manizales y exministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, aseguró en Sala de Prensa Blu, que el principal desafío del nuevo Ministerio de Transporte será garantizar la seguridad jurídica y mantener mecanismos como las concesiones y las alianzas público-privadas para desarrollar proyectos de infraestructura vial, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las regiones.

Rojas recordó que Colombia pasó de contar con menos de 100 kilómetros de dobles calzadas a superar los 7.000 kilómetros, gracias al desarrollo de las concesiones 4G. No obstante, señaló que el contexto actual exige un enfoque distinto. “Hoy ya no es mucho de hacer concesiones nuevas, sino de correrle a iniciativas privadas”, afirmó, al explicar que ahora las inversiones deben concentrarse en modernizar corredores existentes y no en construir desde cero.

Sobre la Autopista del Café, el mandatario sostuvo que una nueva concesión debe responder a las necesidades actuales. “Entre Manizales y Pereira hay dos peajes. Lo primero que una nueva concesión tiene que tener es que eliminen uno de los dos peajes”, manifestó, al considerar que la inversión requerida ya no es comparable con la realizada hace dos décadas.

Logística y vías terciarias, prioridades para la competitividad

Durante la entrevista, Rojas insistió en que el país debe avanzar en materia logística para mejorar la competitividad. “La logística es el desarrollo de la productividad de un país y Colombia no se ha movido en la logística”, aseguró, al mencionar la necesidad de fortalecer carreteras, puertos y la denominada “última milla”.

También planteó la importancia de intervenir las vías terciarias, al señalar que una parte significativa de la producción agropecuaria depende de corredores rurales administrados por municipios con limitaciones presupuestales. En ese sentido, propuso que futuros esquemas de concesión contemplen recursos para estas vías sin crear nuevos peajes sobre ellas.

Expectativas frente al Gobierno nacional

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Como alcalde de Manizales, Rojas expresó que espera una relación basada en la institucionalidad y el trabajo articulado entre el Gobierno nacional y las autoridades territoriales. “Necesitamos tener diálogo y trabajo con el Gobierno nacional”, sostuvo, al señalar que la coordinación permitirá avanzar en proyectos de infraestructura, vivienda, saneamiento básico y seguridad.

En ese contexto, Rojas también se refirió a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, designada por De La Espriella, de quien destacó su experiencia administrativa y conocimiento del sector. El alcalde afirmó que su nombramiento representa “un gran acierto” y aseguró que “es una mujer que tiene todo para hacer un desarrollo administrativo perfecto, político perfecto y estratégico perfecto en esa cartera”.

Además, sostuvo que uno de los principales retos de la nueva ministra será garantizar el respeto por la seguridad jurídica para generar confianza en la inversión privada. “Lo primero es respetar la seguridad jurídica”, enfatizó, al señalar que este será un elemento clave para impulsar nuevos proyectos de infraestructura mediante iniciativas privadas y alianzas público-privadas.

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Asimismo, pidió respaldo para iniciativas como programas de vivienda de interés prioritario y una planta de tratamiento de aguas residuales bajo un esquema de alianza público-privada.

Al cierre de la entrevista, Rojas resumió su expectativa frente al nuevo Gobierno con un llamado a acelerar la ejecución de proyectos. “No hable tanta carreta, venga y trabaja con nosotros”, expresó, al reiterar que las regiones están dispuestas a trabajar conjuntamente para sacar adelante sus principales iniciativas de desarrollo.

Escuche la entrevista completa acá: