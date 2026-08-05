Lo que se sabe de los Bloques de Seguridad Urbana con Gobierno de Abelardo De La Espriella

A partir del próximo 7 de agosto, el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella pondrá en marcha una nueva estrategia de orden público denominada bloques de seguridad urbana. Esta iniciativa, que busca combatir frontalmente la delincuencia en los centros poblados más afectados del país, fue detallada por el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, tras participar en una reunión clave sobre la seguridad nacional.

Despliegue de 2.000 efectivos en ciudades clave

La estrategia inicial contempla el despliegue de 2.000 efectivos de la Policía Nacional, quienes estarán distribuidos en las nueve ciudades que presentan mayores índices de criminalidad.

Según explicó el alcalde Sánchez, en diálogo con Mañanas Blu, estos uniformados se centrarán en "atender operaciones directas, operaciones que tengan ya una relevancia, unos niveles investigativos claros, oportunos, blancos de oportunidad en los delitos que más aquejan a las ciudades de Colombia", mencionando específicamente la extorsión y el homicidio.

El objetivo principal es el desmantelamiento de bandas criminales y la captura de sus cabecillas, quienes ya se encuentran plenamente identificados mediante labores de inteligencia.



Para ciudades como Soacha, este refuerzo es vital para complementar el trabajo realizado en los últimos años y garantizar la seguridad en los territorios más vulnerables.

El desafío de Soacha y la lucha contra el multicrimen

Uno de los puntos más críticos discutidos es el déficit de pie de fuerza en municipios con alta densidad poblacional. El alcalde Sánchez reveló que Soacha, con una población real estimada en 1.300.000 habitantes, cuenta actualmente con apenas 100 uniformados para vigilar seis comunas y dos corregimientos, lo que representa una relación de fuerza extremadamente baja.

Ante este panorama, los bloques de seguridad urbana se presentan como un escenario complementario de fortalecimiento.

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"Estos bloques de seguridad urbana pretenden afectar de manera directa estas estructuras multicrimen", señaló Sánchez, subrayando que muchas de estas bandas operan en corredores estratégicos, como el que une a Soacha con la capital del país.

La estrategia busca atacar no solo a las células locales, sino a los brazos delincuenciales que estas organizaciones tienen en otras ciudades del país.

Inteligencia y no militarización

A pesar de las dudas surgidas sobre la naturaleza de estos bloques, el alcalde fue enfático en aclarar que se trata de un componente exclusivamente policial. Al ser consultado sobre una posible militarización de las ciudades, Sánchez aseguró que "en ningún momento se habló, en ningún momento se mencionó, en ningún momento hace parte de la estrategia de los bloques de seguridad urbana".

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El uso del Ejército de Colombia solo se contemplaría en casos de extrema necesidad y como acompañamiento estratégico, pero no como base de la operación urbana.

El fortalecimiento vendrá por parte de "unos niveles de inteligencia muy fuertes" y la designación de un nuevo director de la Policía Nacional, celebrada por los mandatarios locales, para garantizar golpes precisos a las estructuras criminales.

Escuche aquí la entrevista: