Lo que viene en la consulta anticorrupción de la senadora Claudia López

La senadora por el partido Alianza Verde, Claudia López, se refirió en Mañanas BLU a los avances y lo que viene en la consulta anticorrupción, que lidera junto a la también congresista Angélica Lozano.



“Es la primera vez que vamos a hacer una consulta a nivel nacional y la consulta anticorrupción será la inactiva ciudadana radicada con mayor respaldo en la historia de Colombia, con más de 4 millones de firmas”, señaló.



Aseguró que lo que sigue es entregar los 4 millones de firmas a la Registraduría, organismo que tendrá 45 días para revisarlas y certificarlas.



“Según la ley, el requisito mínimo son un millón 760 mil firmas válidas, estamos entregando más del doble de ese mínimo requerido, por lo cual esperamos no tener mayor problema con eso”, explicó la parlamentaria.



Asimismo, mencionó que pasado ese tiempo (45 días) se acercarán a la plenaria del Senado para solicitar que permita la convocatoria de la consulta.



Acto seguido, explicó López, viene “el paso más importante”, que consiste en que los ciudadanos se registren para poder votar en contra de la corrupción en el país.



“Invito a todos los colombianos para que revisen dónde está su puesto de votación y si se cambiaron de residencia, se inscriban de nuevo para poder participar”, dijo.



“A la corrupción no la vamos a derrotar con quejas, ni a Colombia la vamos a transformar con ilusiones, sino con votos y apoyando iniciativas de transparencia”, puntualizó la congresista.



Finalmente, lamentó la poca participación de los colombianos en los procesos electorales, pues argumentó que el 55 % de los ciudadanos aptos para ejercer su derecho no lo hacen.



La idea es que los colombianos, en votación, aprueben las siguientes restricciones para los funcionarios públicos:



1. Máximo tres periodos la instancia como congresista o cualquier otro cargo en corporaciones públicas.



2. Obligar a cualquier electo por votación popular a que hagan pública su declaración de bienes, rentas, patrimonios, pago de impuestos y conflicto de intereses.



3. Obligar a los congresistas a que le rindan cuentas a la ciudadanía. Qué proponen, cómo votan, a dónde asisten, a qué van a los Ministerios.



4. Obligar al trámite del presupuesto público de Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno Nacional.



5. Acabar la mermelada, que es sacar presupuesto por debajo de la mesa para favorecerse.



6. Sancionados por corrupción no tendrán ningún tipo de beneficio carcelario. Ir a La Picota con los demás ladrones.



7. Darle al Estado la facultad de que pueda cancelar unilateralmente los contratos con persona natural o jurídica que sean sancionados por corrupción.



