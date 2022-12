Locatel se reinventará en Colombia

hace varios años.

Desde 2012 se veían los cambios, incluso Carlos Hugo Escobar, quien era el presidente de la cadena en Colombia, pasó el mando a su hijo Juan Carlos Escobar, un paso normal en ese momento porque la familia Escobar tenían un porcentaje cercano al 20 por ciento.

Carlos Hugo Escobar es muy respetado en los círculos empresariales y ha liderado compañías como Coltabaco, Ico Pinturas, Ramo y ahora está con temas de acero a través de la compañía Corpacero.

Su conocimiento de Venezuela y los negocios en ese país es amplio e inclusive fue uno de quienes encabezó la internacionalización de Almacenes Éxito a Venezuela entrados los años 2000.

Los planes iniciales de Locatel para Colombia indicaban una participación del 10% del mercado farmacéutico y unas 50 o 60 tiendas en todo el país.

Ahora están replanteando su negocio con el cierre de locales, de los 27 que tenían, no menos de 7 se cerraron, pero viene la apertura de otros en diferentes ubicaciones, y también no cometer nuevos errores.

La gente del Grupo Plenia Locatel, que es dueño de la firma y cuyo director internacional es Walter Cohen, se dio cuenta de que el tema no era abrir y abrir locales, por eso se cerraron los de Medellín, Chía, varios de Bogotá y otros como el de Cúcuta que estratégicamente fue un gran error: duró sólo 10 meses operando y perdieron unos 3 mil millones de pesos. No calcularon que montar una venta de medicamentos en la frontera con Venezuela por temas cambiaros, de contrabando y precios no tenía mucho sentido.

Juan Carlos Escobar no está el mando de la compañía en Colombia y los venezolanos nombraron a Antonio Vasquez, quien ha estado en Carrefour y Farmasánitas. Ese fue el punto de quiebre de esa relación entre los venezolanos y los socios locales. Hoy lo que están haciendo después de cerrar tiendas es intentar convertirse en aún más especializados y volver a sus raíces, a lo que hizo exitoso el modelo de Locatel.

Inclusive ubicar los locales hacia donde realmente deben estar y mirando el occidente y el sur de Bogotá como una buena opción. Ejemplo de ello son aperturas en la localidad de los mártires y el barrio Restrepo. Creen que pueden abrir en dos años unas 15 o 20 tiendas bien ubicadas con costo promedio de 2 mil millones de pesos por local.

