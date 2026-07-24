Los 8 grandes líos de plata que hereda De La Espriella, según el gobierno saliente

El saliente Ministro de Hacienda, Germán Ávila, le deja a su sucesor Miguel Gómez un informe demoledor sobre el estado en que recibirá las finanzas públicas. El nuevo gobierno tendrá que llegar a recortar gastos, pedirle nuevos impuestos al Congreso, negociar con las regiones y buscar plata de donde no hay para pagar cuentas de cobro.

1. El lío de recortar el presupuesto desde el primer día

El gobierno de Abelardo De La Espriella tiene que llegar a recortar o aplazar gastos o corre el riesgo de no tener suficiente plata para pagar todas las cuentas. Según el gobierno, las medidas "implícitas" de ajuste ya están contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Plan Financiero, pero "falta la implementación de la medida". En el documento no hay un estimativo; sin embargo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha dicho en varias oportunidades que el recorte necesario para que se cumpla la meta de déficit ronda los 32 billones de pesos.

2. La plata para pacientes de alto costo no alcanza

Hoy faltan 1,5 billones de pesos para los presupuestos máximos del sistema de salud de este año, que es el bolsillo desde donde se pagan las atenciones por las enfermedades de alto costo. Si no se atiende este problema "se afectaría el flujo de recursos a la red prestadora (...) pudiendo impactar en la entrega de servicios y medicamentos".

3. La salud de los maestros, también está en rojo

Salón de clase - referencia // Foto: AFP

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La salud de los maestros ya se quedó corta en presupuesto para este año y hay que 'contener el gasto'. Según el informe, la Fiduprevisora ya ha advertido necesidades de financiación adicionales con recursos del presupuesto de entre 1,2 billones y 1,7 billones de pesos. Esto se suma al hecho de que el año pasado el Fomag cerró con un patrimonio negativo de 3,1 billones.

4. El presupuesto 2027 depende de una tributaria

Antes de irse, el gobierno tiene que dejar radicada una propuesta de presupuesto para 2027, pero hoy está claro que esa propuesta viene amarrada a la aprobación de una nueva reforma tributaria que ya se radicó y busca unos 22 billones de pesos. El gobierno saliente es claro en que si no se aprueba esa reforma tendría que venir "una reducción del techo de gasto".

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5. Hay cuentas por pagar con Ecopetrol

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta. Foto: AFP

Otra cuenta pendiente tiene que ver con el hueco de los subsidios a los combustibles. El gobierno tiene hasta el 30 de septiembre de 2026 para pagarle a Ecopetrol unos 684.000 millones de pesos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. No pagarle a la petrolera "podría poner en riesgo la calidad crediticia y los ingresos de Ecopetrol por este concepto".

6. El chicharrón de la UPC para 2027

Antes de que termine agosto, el nuevo gobierno necesita tener claro el cronograma de fijación de la Unidad de Pago por Capitación del sistema de salud para el próximo año, o corre el riesgo de no tener los elementos necesarios para definirla.

El proceso va en una etapa preliminar en la que el Ministerio de Salud está estructurando la base de las prestaciones. La UPC es la cantidad de dinero que transfiere el gobierno por cada afiliado al sistema y, según los gremios del sector, ese valor ha estado subestimado durante toda la administración de Gustavo Petro, lo que ahorcó financieramente al sistema y explica en parte la crisis que padecen los pacientes.

7. El sistema de salud no ha resuelto el lío de plata

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Entrada del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Clínica San Rafael en Bogotá. Crédito: Hospital Universitario Clínica San Rafael

El gobierno saliente está reconociendo que el sistema de salud necesita una reforma estructural que permita su sostenibilidad financiera, y eso hay que hacerlo en el primer semestre de 2027; de lo contrario, los problemas de plata del sector van a seguir creciendo. El petrismo está insistiendo en la propuesta de reforma que ya se hundió dos veces en el Congreso y su bancada volvió a presentar el proyecto.

8. Las regiones podrían ahorcar financieramente al gobierno central

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Otro de los chicharrones de 2027 tiene que ver con la plata para las regiones. El Congreso aprobó una reforma constitucional que aumenta las transferencias, pero la ley que redistribuye las tareas está completamente estancada.

"Si se exige aplicar el incremento del SGP (Sistema General de Participaciones) en 2027 sin la ley, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público enfrentaría el reto de ajustar el presupuesto general de la nación 2027, arriesgando duplicidad de costos y afectando la sostenibilidad fiscal". La recomendación es convertir esa ley en un proyecto prioritario de la agenda legislativa de De La Espriella.