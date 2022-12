Los cambios que se incluyeron en acuerdo de paz con Farc

Tras la victoria del no en el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando se buscaba una refrendación popular de los acuerdos de paz, el Gobierno emprendió nuevas rondas de diálogo con diversos sectores, incluidos los del NO, para concretar un nuevo acuerdo.



“Durante más de 40 días, escuchamos con mucho cuidado a todos los sectores sociales, a los sectores políticos, a las víctimas, a los jóvenes, a la iglesia, a las comunidades indígenas y afrodescendientes, a los empresarios, las altas cortes, gobernadores, alcaldes, recogimos sus propuestas y las defendimos con firmeza, con lealtad en la mesa de negociaciones y luego de 9 días de intensas sesiones de trabajo en La Habana alcanzamos un nuevo, un mejor acuerdo de paz, ajustado y modificado con la inmensa mayoría de los temas propuestos por los colombianos”, señaló el presidente Santos el pasado 22 de noviembre de 2016, cuando se finalizó la segunda ronda de diálogos para llegar al nuevo acuerdo.



Entre los principales cambios del nuevo acuerdo, se dispuso el uso de recursos de Farc para reparar a las víctimas, para lo cual tenían que entregar un inventario de bienes y activos detallado, y reforzar el derecho constitucional a la propiedad privada.



Vea acá: Gobierno pide a ONU auditar acuerdos sobre la base de una “guerrilla desmovilizada” .



La conexidad del narcotráfico con el delito político se definirá caso a caso, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana sobre el tema. Igualmente, los que participen en actividades de narcotráfico deben entregar toda la información detallada sobre el negocio para que se puedan establecer responsabilidades.



Los cambios también excluyen explícitamente a las Farc de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz.



Estos son los cambios más importantes del nuevo acuerdo de paz:



1. Uso de los recursos de las Farc para reparar a las víctimas, para lo cual tendrán que entregar un inventario de bienes y activos detallado.



2. No hay ideología de género. Lo que hay es enfoque de género para dar prioridad a la atención de las mujeres víctimas del conflicto y reconocer su papel como constructoras de paz. Se reitera la libertad de culto.



3. En la reforma rural integral, inclusión de la agroindustria y del turismo como parte de las soluciones para el desarrollo del campo.



4. Garantía del derecho a la propiedad privada.



5. Inclusión de las organizaciones de víctimas en la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en particular 3 de ellas que votaron NO: Víctimas Visibles de Diana Sofía Giraldo, País Libre, y FEVCOL de Herbin Hoyos y Sofía Gaviria.



6. Sobre narcotráfico, los que vayan a la Jurisdicción de Paz deben entregar toda la información detallada sobre el negocio para que se puedan establecer responsabilidades.



7. El gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluyendo la fumigación.



8. La conexidad del narcotráfico con el delito político se definirá caso a caso, de acuerdo con la jurisprudencia colombiana sobre el tema.



9. Se excluyó explícitamente a las Farc de la posibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones especiales para la paz.



10. Se redujo la financiación del partido que surja de las Farc.



11. Se redujeron las emisoras, que se compartirán con las víctimas y las comunidades.



El presidente Santos dijo, durante la firma del nuevo acuerdo de paz, que el acuerdo del Teatro Colón es mejor que el firmado en Cartagena.



“Reconozco que este nuevo acuerdo es mejor que el que firmamos en Cartagena. Es mejor porque recoge las esperanzas y las observaciones de la inmensa mayoría de los colombianos. Del 50% de los que votaron Sí y de un importante porcentaje de los que votaron No”, dijo el presidente hace un año en la firma del acuerdo de paz con las Farc que hoy está vigente.



