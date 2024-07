"Los corruptos son ustedes”: Petro defiende a MinHacienda de investigación de la Fiscalía

El presidente Gustavo Petro defendió a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en medio de los señalamientos que lo vinculan con el caso de corrupción de la UNGRD que este jueves desencadenaron en una investigación preliminar por parte de la Fiscalía.

Petro aseguró que si hubo visitas de congresistas al ministerio fue para pedir apoyo en los proyectos regionales, algo que, para él, no es ilegal.

“Yo no sé si estará bien o mal, yo nunca lo hice, pero entonces ahora sí es malo porque le pidieron al ministro de Hacienda tres proyectos para sus respectivos pueblos, pero era buenísimo cuando le pedían centenares y miles de proyectos al señor Rudolf Holmes en el gobierno de César Gaviria o al señor Juan Manuel Santos en el gobierno de Andrés Pastrana o los miles y miles de millones, billones que salieron de las regalías”, criticó Petro.

En esa medida, el presidente explicó que Bonilla estaba buscando asegurar, a través de créditos, la ejecución de estos proyectos.

“Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función, que no era aprobar leyes como mentirosamente dice la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes, eso aprueba los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagar la deuda de Duque”, reiteró Petro.

Petro fue enfático que Bonilla no tiene ninguna vinculación a entramados de corrupción y que, si algún funcionario está cometiendo algo irregular, deberá salir de inmediato del Gobierno.

“Es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista, como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia”, argumentó Petro.

Finalmente, el presidente le pidió a la Fiscalía avanzar con las investigaciones para que se logré recuperar el dinero robado y cuestionó al anterior Gobierno por haber mantenido funcionarios con investigaciones.

“Yo mismo eché a Olmedo, no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del Internet, entonces Duque la mantuvo hasta el último día de Gobierno”, puntualizó Petro.