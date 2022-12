Los criminales me están pasando la cuenta de cobro: general Martínez

con grupos al margen de la ley.



Martínez señaló que tanto la Fiscalía como la Procuraduría han decidido avanzar en esa investigación por petición propia. (Lea además: General Martínez pidió ser investigado por supuesta relación con paras y narcos )



“Yo le pedí a la Fiscalía que raíz de todas esas acusaciones que han venido siendo sistemáticas investigará (…) y a la Procuraduría que me abriera una investigación, es lógico que están adelantando lo concerniente para establecer si todas estas acusaciones son verdaderas o no”, dio Martínez.



“Desde el 2012 salieron las primeras denuncias, son anónimos, nadie ha puesto la cara a decir que eso es verdad, por esos anónimos yo pedí la investigación, desde el 2012 estoy luchando con eso”, agregó el oficial.



Martínez indicó que “los criminales le están pasando la cuenta de cobro” por su lucha “frontal contra la criminalidad en Medellín” y otras zonas del país.



“Yo he venido siendo objeto de una persecución mediática desde 2012, no sé si me están cobrando la persecución decidida y contundente contra la criminalidad”, aseguró el oficial.



Martínez señaló algunos de los golpes que le ha dado al crimen organizado y en especial a la Oficina de Envigado y dio que puede mirar de frente al país.



“La comunidad de Medellín y las autoridades pueden dar fe de mi transparencia y contundencia para combatir la delincuencia”, dijo Martínez que agregó que “eso lo pueden investigar, si alguien persiguió y dio golpes contundentes a la Oficina de Envigado fui yo”.



“Uno no le sirve al narcotráfico ni por convicción ni por conciencia, uno lo hace por dinero y yo soy una persona transparente, vivo de mi sueldo”, concluyó el oficial.



