Los documentos que generaron alerta sobre supuesto regreso de falsos positivos

BLU Radio conoció los documentos que alertarían el regreso de los falsos positivos en el país, de acuerdo con ‘The New York Times’.



Según denunció ese diario, altos mandos del Ejército colombiano habrían impartido órdenes para que las tropas dupliquen la cantidad de criminales abatidos, estrategia que podría llevar a casos similares a los llamados falsos positivos.

Aunque la investigación de 'The New York Times' no aportó documentos, BLU Radio conoció uno de estos que se denomina ‘Planteamiento de objetivos 2019’ y tiene tres columnas: Concepto, Afectaciones 2018 y Afectaciones 2019.

La columna Concepto consta de siete ítems; GAO ELN, GAOr, GAO Pelusos, GAO Puntilleros, GAO Clan del Golfo, GDO y Propias Tropas.

"Las afectaciones es la suma aritmética de presentaciones voluntarias (desmovilizaciones), capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares", cita una nota que acompaña el documento.



La respuesta de MinDefensa

El comandante del Ejército explicó la tasa del 60% de credibilidad y exactitud que se manejan ahora sobre las operaciones.

La respuesta del Gobierno comenzó con los resultados operacionales que ha tenido las Fuerzas Militares desde el 7 de agosto de 2018, en el tema de capturas el índice se incrementó hasta en un 141%, las desmovilizaciones se incrementaron en más de 50 casos y la intensificación en las operaciones se incrementaron en más de 110%.

Hay que recordar que esta denuncia señalaba supuestos beneficios a los militares que presentaban mas bajas en combate y represalias a los comandantes que no cumplieran los objetivos de los resultados, a lo que el comandante del Ejército respondió.

"No hemos retirado a nadie del servicio, no hemos trasladado a nadie, no hemos mandado a nadie al exterior, no hemos sancionado a nadie porque esa no es la politica. Lo que hacemos es que cada oficial cumpla sus tareas", aseguró el general Nicacio Martínez.