¿Final entre James Rodríguez y Sao Paulo? Incertidumbre tras mensaje en sus redes

No para la novela del colombiano James Rodríguez en Sao Paulo,pues varias voces cercanas al cuadro paulista dan por hecho la salida del cucuteño de Brasileirao en este verano; sin embargo, parece que esto podría adelantarse luego de que el futbolista pusiera un mensaje que deja en duda su continuidad.

“Es el momento de contarles esta noticia, no ha sido un camino fácil, un trabajo de dos años, pero me encuentro listo para iniciar esta nueva etapa”, manifestó James en su cuenta de Instagram, que, de inmediato, se viralizó en los medios de Brasil dando por hecho su salida del Sao Paulo.

Si bien en el mensaje el colombia no da pistas de que esta nueva etapa a la que se refiere sea algo deportivo, antes los rumores que hay entorno en su futuro todo indicaría que sería esta la noticia que tendría preparada. Asimismo, en la publicación, da una fecha: el 15 de mayo de 2024 en donde al parecer saldría a la luz esa noticia.

Buenas cosas estarán por pasar. Ten fe, sé positivo manifestó James

¿Y el buen momento?

Aunque en sus transmisiones de la Kings League en Twitch, James ha expresado lo feliz que está en Brasil, parece que su amor por el país llega a su fin con la llegada del argentino Luis Zubeldía. Zubeldía no ha considerado a James para formar parte del 11 ideal, argumentando que no posee las condiciones adecuadas.

"Tomé decisiones en base a lo que veo y por eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si James no está, es porque considero que deben estar otros compañeros", afirmó el argentino al dejarlo fuera de una convocatoria.

James ha jugado 20 partidos con la camiseta de Sao Paulo, incluyendo encuentros de la Libertadores y la Sudamericana, pero solo ha anotado dos veces y ha brindado cuatro asistencias.

"Estoy enfocado en el presente, en el día a día. Como dije antes, el fútbol cambia demasiado, siempre. Un día estamos aquí, otro día en otro lugar. Entonces, no sé. Solo quiero hablar del presente, del ahora. Voy a intentar recuperarme, ayudar al equipo y, si me quedo bien, pero la verdad es que no lo sé", expresó en algún momento.

James Rodríguez, un hombre de polémica

Desde el 2015, las novelas en la carrera deportiva del cucuteño comenzaron. Todo inició cuando se encontró con Rafa Benítez, con quien no contó minutos en el Real Madrid. En una rueda de prensa, Benítez también manifestó que el colombiano no estaba a la altura de sus compañeros para formar parte del 11 ideal.

La misma historia se repitió poco después con el mítico francés Zinedine Zidane, quien dejó fuera al colombiano, llevándolo luego a un préstamo en el FC Bayern. En Alemania solo duró una temporada antes de regresar al equipo merengue. Ante la falta de minutos, emigró con Carlo Ancelotti al fútbol inglés para jugar en el Everton de Merseyside.

Con Ancelotti, volvió a encontrar su fútbol, pero nuevamente, el destino lo enfrentó con Rafa Benítez, quien lo dejó fuera una vez más. Las polémicas continuaron y lo llevaron al fútbol de Qatar, donde las lesiones también causaron malestar en las directivas qataríes.

Salió del Al-Rayyan para unirse al Olympiacos en un proyecto ambicioso, pero salió por la puerta de atrás tras una discusión con el cuerpo técnico, lo que lo llevó al fútbol brasileño.